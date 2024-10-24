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嘉義溪口長照據點新建大樓啟用　長照據點兼銀髮健身俱樂部

▲▼ 嘉義縣溪口鄉長照衛福據點新建大樓啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣溪口鄉長照衛福據點新建大樓啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉長照衛福據點新建大樓舉行啟用典禮，由縣長翁章梁、國民健康署企劃組長林國甯、溪口鄉長孫維聰、衛生局長趙紋華等人揭牌啟用。美輪美奐的大樓整合長照服務及銀髮健身俱樂部，不僅標誌地方長期照顧服務升級，更為在地長者創造健康樂活的支持環境。

▲▼ 嘉義縣溪口鄉長照衛福據點新建大樓啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

揭牌典禮在長輩歡樂舞動下揭開序幕，象徵嘉縣長照活力滿點。新建大樓造價1,857萬元，中央補助1,333萬、嘉義縣政府自籌配合款。這座位於衛生所旁的長照據點將成為地方長者的重要支持基地，服務涵蓋長照分站、醫事C巷弄長照站、銀髮健身俱樂部等，老大人在專業教練指導下訓練肌力，顯現健康樂活態度。

▲▼ 嘉義縣溪口鄉長照衛福據點新建大樓啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局指出，這座全新建築外觀以溪口鄉在地客家文化為靈感，融合了老街紅磚元素，不僅具備文化特色，還符合現代化建築需求，內部空間規劃周全，一樓提供長期照顧與營養服務，二樓設有銀髮健身俱樂部，促進長者身心健康，提升整體服務品質。

▲▼ 嘉義縣溪口鄉長照衛福據點新建大樓啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華強調，溪口鄉長照衛福據點緊鄰溪口衛生所，從公共衛生、醫療、健康促進及長期照護提供完善的配套服務，落實在地安老，實現「健康樂活」願景，衛生局將持續重建、升級老舊衛生所，確保全縣在高齡化挑戰下，穩步前行。

▲▼ 嘉義縣溪口鄉長照衛福據點新建大樓啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，隨著高齡化社會到來，溪口鄉長照衛福據點落成，正是因應需求日增的最佳例證。地方上的老人照護需要許多基礎設施，經常要花不少錢，縣府爭取中央補助、自籌配合款陸續打造地方長照設施，溪口過去是農業鄉鎮、老年人口過度勞動，身體產生的傷害，或者流失的肌力能以專業運動、訓練強化修復，生活更快樂，還能減少跌倒機率。

 
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