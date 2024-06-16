旅客嚇壞狂通報！1男搭板南線掏出「銼刀磨工藝品」　北捷回應了

▲一名年約40歲男子在北捷板南線持銼刀磨工藝品，遭到警方帶回派出所偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司16日下午5時接獲通報，板南線府中站往南港方向一部列車，有一名年約40多男子在列車使用銼刀磨工藝品，引發搭乘捷運的旅客恐慌，目前已被員警帶回轄區派出所偵辦，釐清攜帶刀械原因。台北捷運公司表示，將調閱列車監視器畫面，確認此行為如違法，將依《大捷法》開罰。

板南線16日發生男子攜帶銼刀一事，台北捷運公司說明，行控中心持續監控列車運行，下午5時4分接獲府中站往南港方向列車行車專員回報，列車多具對講機作動，行控中心立即通報捷警及110，同步指派站長及保全人員上車，確認為1名年約40歲男性旅客，於列車上使用銼刀磨工藝品，已將該旅客帶下車，交由警方帶回轄區派出所偵辦，目前營運正常。

台北捷運公司指出，將調閱列車監視器畫面，確認旅客行為如違法，將依《大捷法》開罰；呼籲旅客在車站如果遇到任何異常狀況，可以儘速通知車站人員，列車上則可透過對講機通知行車專員或行控中心，或利用台北捷運AI智慧客服通報。

北捷提及，當車站接獲或遇見異常人、事、物時，會立即派員前往處理，如發現旅客有攜帶刀械等危險物品，車站人員將立即通報行控中心通知捷警及轄區派出所協助處理，維護旅客安全及乘車秩序；北捷將持續宣導搭車請勿攜帶危險物品，特別是刀刃切勿外露，違者依法裁處，敬請勿嚇人害己。