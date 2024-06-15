北市公車司機7萬薪仍缺人　議員籲市府加薪搶人

▲北市公車司機7萬薪仍缺人，議員許淑華呼籲市府加薪搶人。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市近年鼓勵民眾搭乘綠色運具，但公車司機員不足的問題仍未解決。台北市議員許淑華指出，目前台北市公車司機缺額1447位，但公車班次卻增加734班、242條路線，面對各縣市紛紛補助幫司機員加薪搶人，反觀北市什麼都沒做，呼籲北市應儘速研議解方。對此，公運處表示，今年10月會請公車業者進行議價檢討。

許淑華指出，台北市公車司機缺額1447位，但增加班次總共734多班次、242條路線，去年總質詢時就質疑有司機慌、找不到人，近年持續鼓勵民眾搭乘綠色運具，但司機卻缺了1447個，還叫不醒嗎？去年12月質詢完全沒有作為。

許淑華說，現在最根本的公車司機員不足問題始終無解，各縣市都補助駕駛加薪留人；她舉例，台南任職滿1年就多領1到4萬，桃園每個月增加1萬、新竹縣每月加1萬、台中市是每月加4000元。

「反觀台北市什麼都沒有。」許淑華質疑，台北市雖然最早替公車司機員加薪，但近年來卻停滯，市今年府開放YouBike前30分鐘免費編列了3.7億元，駕駛員費用1年也頂多不到7000萬，「完全無視司機員問題，更難以和其他縣市搶人」。

對此，公運處主秘楊靜婷說明，公運處每2年會請公車業者提出成本運價審議，當中就包含司機員的薪資，今年預計10月會召開會議。她說，前一次有提高司機員的薪資每個月6000元，目前台北市司機員的平均薪資落在7萬多元左右，已比其他縣市薪資來得高。

楊靜婷進一步指出，由於司機員具備高的專業度，缺額的部分，除了市府拋出誘因之外，公車業者也會在薪資上調整。至於司機員的缺額是否影響加開班次？她說，業者會依照熱點班次等調整或增減。