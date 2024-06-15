「跑山文化」盛行生噪音問題？　北市議員要求環保局加強取締

▲北市設置不少聲音式照相機，取締噪音車，但遭議員質疑成效不彰。（圖／環保署提供）



記者陳家祥／台北報導

為了取締噪音車，台北市在轄內20處設置固定式聲音照相，但議員何孟樺發現，北市有21處頻繁被取締或車輛噪音熱點沒設置固定式照相設備，影響取締成效；另外，北市通報車輛噪音件數前50名的地點，以近山區較密集，疑與「夜跑」文化有關，要求市府檢討並增設照相設備。對此，環保局表示，將向環境部爭取補助至少20套設備。

何孟樺指出，2021年台北市政府因應噪音車猖獗，首度引入固定式聲音照相系統，但經查，啟用至今有不少地點取締成效不彰，且未針對噪音車易出沒地點加強設置。為維護居民安寧，請市府評估於數處噪音車易出沒位址設置固定式聲音照相系統，並針對轄內各路段進行整體評估、增設。

何孟樺還調閱統計資料指出，本市近5年民眾通報噪音車輛案件數，2019年有2975件、2020年有2848件、2021年有2466件、2022年有2709件、2023年則有4603件。

從數據可推斷，2020、2021年的通報件數相較過往有所降低，應是受到新冠肺炎疫情所影響，且雖本市自2021年引進聲音照相系統，但仍不見嚇阻之效，2022年起，獲報的噪音車輛件數再度回升，甚至於2023年突破4000件，創下近年獲報噪音車輛件數最高之紀錄。

針對議員所關切之議題，北市環保局稽查大隊回應，固定式聲音照相設備不建議架設於公車站旁、捷運軌道旁、中央分隔島、隧道出口、上下坡路段、不足8公尺之巷弄內，或其他易受干擾之場所。

稽查大隊指出，固定式聲音照相設備的設置位置應距離大型反射面（如大樓外牆）至少1公尺，半徑3.5公尺範圍內，垂直上方應無高架道路、陸橋、高架軌道等設施。

而固定式聲音照相設備除須符合上述要件之外，尚需有可架設之桿件及可用之電力；目前電力來源為借引警察局監視器、交工處桿件之電力或向民宅借電，路燈電力無法借用。

稽查大隊說，內湖、文山、北投、中山大直等各路段本局亦多有評估，但設備到設置受限於山區道路、夜間照度、坡度、電力等因素，故多以移動式設備取締。另外，環保局已在5月時向環境部爭取補助至少20套設備，仍將持續針對噪音車陳情熱點加強取締作業。