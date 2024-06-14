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南環段5度流標　北捷：持續檢討招標文件及預算調整

▲▼南環段CF670A區段標正式開工,蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

▲南環段陸續招標，但CF670區段標工程因工程技術問題，至今已第5度流標。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北捷運南環段CF670標（新店-政大段）14日上午開標，雖有6家廠商領標，但最終無廠商投標而面臨第5次流標；據了解，流標主因為工程難度，該區段工程需穿過淡水河及基隆河，施工難度高。台北市捷運工程局第二區工程處表示，會再次針對廠商招標期間反應的意見，具體檢討招標文件及預算調整。

台北市議員曾獻瑩說，這次雖然招標金額有向上調整，但廠商針對招標文件、相關契約條款等提出了50項回應意見，其中有29項跟合約有關，只有4項得到捷運局回覆，其他都是維持原條文，顯見雙方沒有共識。

曾獻瑩也說，上次流標後，捷運局辦理廠商說明會，會中就有廠商針對考試院的工程區段，希望主管機關能先向民眾、里民預先協調處理，結果捷運局也未妥善處理。

曾獻瑩呼籲，市長蔣萬安承諾要跟廠商溝通，全力促成南環段新店到政大段發包，然而市府對廠商的溝通仍有許多未竟之處，應該盡快補救。

台北市捷運工程局第二區工程處說明，CF670區段標工程包括Y2A、Y03、Y04及Y05站等，４座地下車站與各站之水電、環控，以及4段潛盾隧道。因鄰近考試院區、路幅狹窄、管線分佈眾多等，施工環境困難，加上大環境缺工缺料、公共工程釋出數量眾多等，諸多的不利因素之下增加了廠商投標顧慮。

捷運局二工處指出，為了增強廠商投標意願，已多次因應廠商意見檢討並調整招標預算與施工規範，包括與考試院協調開工後減少於國家考場安排考試之場次，開工後將會同廠商辦理民眾說明會，持續檢討縮減站體之可能性，先行試挖確認管線位置，並於特定條款增加因應現場實際狀況調整之彈性文字等，以降低廠商施工風險與疑慮。

捷運局二工處強調，將會再次針對廠商於招標期間反應之意見，具體檢討招標文件及預算調整方式，盡快招標早日實現全線動工之目標。也希望廠商可以一起為提供民眾便利運輸及公共效益，願意加入捷運工程的施作團隊。

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