婚禮突取消…富家妹遭騙色「騙財5.5億」？父否認：能聯繫到女婿

▲網傳獨女遭騙財騙色。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

父母開廠、家境很好……，江蘇無錫瘋傳一富家女被男友詐騙1.3億人民幣（約新台幣5.53億元），對方在婚禮前「玩失蹤」。14日，女子父親回應，沒有被騙錢財，網上相關資訊都是假的。

據《極目新聞》報導，網傳對話紀錄中，有網友稱，無錫錫山區東港鎮港下一獨生女在談戀愛時，被男方偽造身分騙取錢財1.3億元人民幣。

對話紀錄中還有新人孟某某和孫某某邀約客人於6月9日參加婚宴的邀請函，婚宴舉辦地點為無錫一高檔酒店。

6月14日，無錫上述酒店工作人員表示，此事涉及客人隱私，不方便透露。港下派出所工作人員表示，他們未接到此事報警。

當事女子的父親孫先生稱，網上相關資訊都是假的，他們沒有被騙錢財。他的女兒和女婿屬於自由戀愛後結婚，登記也是事實，目前他們也能正常聯繫女婿，但在無錫酒店的婚宴確實因為特殊原因取消了。

孫先生還表示，他們將對網上的謠言報警處理。

當地警方隨後通報，6月13日，無錫居民浦某某（女，42歲）在微信群內討論「江浙滬獨生女被詐1.3億」等不實言論，並僅憑主觀聯想與某集團女高管關聯，通過網路傳播擴散造成不良影響。目前，公安機關已依法對浦某某處以行政拘留。