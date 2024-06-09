攏系假！網傳「不走斑馬線、闖紅燈」新規加重罰　警出面闢謠了

▲近日網路上流傳交通新制的謠言，提到6月1日起將實施新交通法規。對此，高市警交通大隊出面澄清，並無此交通新制實施，且罰款金額多有錯誤。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

近日網路上流傳一則關於交通新制的謠言，內容提到6月1日起將實施新交通法規，包括「行人不走斑馬線罰款1800元」、「紅燈右轉罰款5400元」、「闖紅燈罰款調整為3600-7200元」等。對此，高市警交通大隊出面澄清，該消息為網路謠言，並無此交通新制實施，且罰款金額多有錯誤。

高市警交通大隊指出，該謠言實為拼貼歷年2則舊謠言再次重出江湖，並提醒民眾提高警覺，勿輕信謠言。他們也列出了六大破解點，包括113年6月1日起並無交通新制實施，行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮或者不依規定，擅自穿越車道的罰款為新臺幣500元，並非網傳的1800元。

此外，停等紅燈超越停止線的罰款為新臺幣900元，該罰則自民國86年起已施行多年，並非網傳的交通新制。機車或小型車紅燈右轉的罰款為新臺幣600-900元；大型車紅燈右轉的罰款為新臺幣1400-1800元，並非網傳的5400元。闖紅燈的罰款，機車為新臺幣1800-2700元、小型車為新臺幣2700-4000元、大型車為新臺幣3600-5400元，並未如傳言所說調整為3600-7200元。

最後，駕駛人行車速度超過路段速限的20公里內、20-40公里，及嚴重超過路段速限的40-60公里、60-80公里及80公里時，均會有不同的罰款金額，並不是加1公里就新增100元。一般超速(40公里內)的罰款為新臺幣1200-2400元；嚴重超速(超過40公里)的罰款為新臺幣6000-36000元。

高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長黃元民呼籲，民眾若對現行交通法規或罰則有疑問，可上網查詢「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，或致電各地警察機關或監理所詢問。