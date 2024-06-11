太陽聯盟成員台中分裝毒咖啡包　市值百萬「財產」藏保險箱

▲天道盟太陽聯盟一名43歲洪嫌躲藏在台中分裝毒咖啡包，警方破獲市值達百萬毒品。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一名43歲洪男是天道盟太陽聯盟成員，去年躲藏在台中市分裝毒咖啡包。刑事局中打前往攻堅，一舉破獲848包以及237.5克原料，換算市值約80至100萬，洪嫌還將毒咖啡包藏放在保險箱內，猶如「藏寶」，全案近日依法移送後，台中地院裁定洪嫌與另名成員聲押獲准，全案近日起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心第一隊隊長蔡佳耀指出，專案小組發現洪嫌躲藏在台中市大甲區，偷偷設立一處毒咖啡包分裝場，經埋伏跟監，鎖定該集團多處據點，去年9月前往攻堅，當場逮補43歲洪嫌為首不法集團，現場還有施用者，總計逮捕5人。

經警方調查，43洪嫌是天道盟太陽聯盟宜陽會成員，向另名洪嫌、詹嫌購買毒咖啡包原料，再躲藏在大甲區、西區等據點分裝。警方在分裝場當場查獲848包成品、237.5克原料以及分裝工具、包裝袋等等。此外，現場還發現一把長槍，經警方送驗鑑定，確認為空氣槍，並無殺傷力。

據了解，洪嫌疑似以販售毒咖啡包維生，光是現場貨料就有近百萬價值，還特地買來保險箱，將部分成品放置在裡頭，猶如將財產鎖好「藏寶」，相當荒謬。

警方指出，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。檢方對洪嫌與另名成員聲押獲准，全案近日有6人起訴在案，1人不起訴。