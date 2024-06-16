「有主權才有國！有台灣才有中華民國」　賴清德：絕不能敵我不分

▲總統賴清德出席黃埔建軍百年校慶。（圖／記者杜冠霖攝）



記者陶本和、杜冠霖／高雄報導

總統賴清德16日親赴高雄主持「黄埔建校一百週年校慶」時，勉勵畢業官校生時表示，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，各位投身陸軍官校，就是將保衛國家的重責大任，扛在自己肩上，絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，更不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。

由於兩岸激烈爭搶黃埔精神的話語權，賴清德的談話內容也備受各界關注。賴清德在談話中回顧陸軍官校成立的歷史，他說，當時走進陸官的年輕人，滿腔熱血，為「民有、民治、民享」的民主共和國，踏上「東征、北伐、剿共、抗戰」的征途，展現出「不怕苦、不怕難、不怕死」的大無畏精神。

過往為避免觸怒中共，回顧黃埔重要四大時期時，多半會遺漏「剿匪」時期，而去強調「抗日」，不過，賴清德今天的談話，將完整黃埔的四大時期點出，並且直接將「剿匪」直白點出「剿共」。他也在談話中提及，民國三十八年，政府播遷來台；隔年，陸軍官校於鳳山復校；軍民更團結一致，打過「八二三」等戰役，成功守護台灣。

對於黃埔正統的問題，賴清德在談話中定調「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」。他說，在這裡，鳳山訓練繼往開來；在這裡，黃埔精神扎根茁壯；在這裡，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔。

接著，賴清德在勉勵畢業官校生的談話中則提到，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，各位投身陸軍官校，就是將保衛國家的重責大任，扛在自己肩上，絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，更不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。

賴清德表示，軍人是國家忠誠的守衛者，是國人的倚賴、國家的驕傲。他希望大家堅守國軍的信念，務必要維護自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持捍衛國家主權不容侵犯併吞；確保中華民國台灣的前途，由兩千三百萬人民共同決定。一起捍衛國家主權，維護國家尊嚴，為國家帶來光榮與繁榮。

▼黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）

