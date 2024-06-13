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日本腦炎流行季來了！嚴重昏迷死亡　專家籲：接種疫苗最有效

▲▼花蓮衛生局提醒民眾，預防日本腦炎，接種疫苗是最有效的方法。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局提醒民眾，預防日本腦炎，接種疫苗是最有效的方法。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。花蓮縣衛生局提醒民眾，接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法。

▲▼花蓮衛生局提醒民眾，預防日本腦炎，接種疫苗是最有效的方法。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

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衞生局提醒民眾，儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。

▲▼花蓮衛生局提醒民眾，預防日本腦炎，接種疫苗是最有效的方法。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

尚未完成日本腦炎疫苗接種之適齡兒童，儘速帶至衛生所或合約醫療機構接種疫苗。

衛生局長朱家祥表示，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至今年6月12日，國內已有5例日本腦炎確定病例，其中高雄市3例，嘉義縣1例及屏東縣1例。日本腦炎大部分的人感染無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

花蓮縣衛生局提醒民眾，接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，幼兒一般接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。家中若有尚未完成日本腦炎疫苗接種之適齡兒童，請儘速帶至衛生所或合約醫療機構完成疫苗接種。日本腦炎相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。

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