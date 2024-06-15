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美軍傳在菲律賓發動「反疫苗行動」　 宣傳：中國就是病毒

▲▼新冠肺炎,COVID-19,疫苗,菲律賓馬尼拉。（圖／路透）

▲新冠疫情期間，馬尼拉民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》14日發布的調查報告指出，新冠疫情高峰期間，美軍在全球多地秘密發起「反疫苗運動」，旨在抹黑中國科興疫苗（Sinovac），藉此報復北京把疫情歸咎於華府的行為，例如利用菲律賓假帳號，發文宣稱「中國就是病毒」。

《路透社》引述前任及現任知情軍官說法報導，美軍「反疫苗運動」是為了抗衡中國在菲律賓等地日益增長的影響力，創建帳號假冒菲律賓網友，發文譴責中國口罩、快篩檢測組、科興疫苗的安全性與有效性，還會附上標籤「#Chinaangvirus」，在呂宋島方言他加祿語（Tagalog）裡意味著「中國就是病毒」。

《路透社》宣稱找到至少300個符合描述的假帳號，幾乎都在2020年夏天創建，但在被社群平台X判定涉入電腦機器人使用「活動模式及內部數據」協調行動之後，這些帳號已經被刪除。

▲▼菲律賓2021年2月28日獲取了首批來自中國科興生物公司製造的新冠疫苗。（圖／路透）

▲2021年2月，菲律賓獲取首批來自中國的科興疫苗。（圖／路透）

調查還發現，美軍「反疫苗行動」不僅在菲律賓，還延伸到中亞與中東。在那裡，反疫苗貼文宣稱，根據伊斯蘭傳統，科興疫苗應該被禁止，因為可能含有豬明膠。

《路透社》指出，這場行動時間跨度為2020年春天至2021年夏天，始於川普執政最後一年，持續到拜登上任數月之後，才被下令禁止而落幕。公衛專家批評，這種策略不僅站不住腳，還把無辜生命置於危險中。

《富比士》報導，疫情期間，美國對手為了贏得外國好感，向外國提供疫苗，引發「疫苗外交競賽」。根據美國國家衛生研究院（NIH）資訊指出，截至2021年3月，中國就向將近70個國家提供數百萬劑疫苗。而美國國防部尚未回應此報導。

 
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