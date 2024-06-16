「地獄廚神」騎車險喪命！掀衣秀驚悚傷勢　自曝沒死全因一件事

▲高登拉姆齊騎腳踏車出意外，導致大面積瘀青。（圖／翻攝自Instagram／gordongram）

圖文／CTWANT

英國知名廚師、美食評論家高登拉姆齊（Gordon Ramsay），因其毒舌廣為人知，被喻為「地獄廚神」。在近日，他於社群平台上坦承，自己在美國騎腳踏車時發生意外，不僅使安全帽被撞爛，也導致他的腹部左側出現大片血腫瘀青，而他也藉此提醒粉絲，呼籲騎車戴安全帽的重要性。

根據《每日郵報》（Daily Mail）的報導，57歲的高登於6月15日在Instagram自爆，表示他最近在美國康乃狄克州騎腳踏車時不慎發生事故，並分享自己目前的狀況，一邊提醒粉絲騎車務必要配戴安全帽，一邊雙手發抖地撩起衣服，秀出腹部左側的大片瘀青。

高登進一步提到，自己真的嚇壞了，對於「現在還能站在這裡」感到相當幸運，最為感謝的是救了他性命的安全帽，雖然沒有骨折或其他更嚴重的傷害，但也調侃說大片瘀青讓自己看起來像「紫色馬鈴薯」。

不過，從高登曝光的畫面來看，他的安全帽疑似因嚴重撞擊而斷裂，車衣也有大面積破損。

▲高登拉姆齊的腳踏車安全帽、車衣都出現毀損狀況。（圖／翻攝自Instagram／gordongram）

對此，粉絲們紛紛在留言區給予安慰，祝福道，「很高興你沒事」、「祝你一切順利」、「那太可怕了，保重，很快就會好起來」。

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