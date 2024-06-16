幼兒園辦「集體婚禮」小新娘攔門、新郎塞紅包　2派戰翻園方回應了

▲大陸有網友近日發布視頻稱，吉林省長春新區北湖大象幼兒園，園方給孩子們舉辦了結婚儀式。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸有網友近日發布視頻稱，吉林省長春新區北湖大象幼兒園給孩子們舉辦了結婚儀式。視頻中，幼兒園被裝飾成婚禮現場，門口掛著「吾園有喜，一起吃大席」的紅色橫幅，現場還有「囍」字剪紙、紅色禮桌、紅毯，男孩們穿著白襯衣、戴著領結、手拿捧花敲門「接親」，女孩們戴著頭紗「攔門」討紅包，畫面引發討論。

《北京青年報》報導，吉林省長春新區北湖大象幼兒園近日給孩子們舉辦了結婚儀式。視頻中，幼兒園被裝飾成婚禮現場，門口掛著「吾園有喜，一起吃大席」的紅色橫幅，現場還有「囍」字剪紙、紅色禮桌、紅毯，男孩們穿著白襯衣、戴著領結、手拿捧花敲門「接親」，女孩們穿著裙子、戴著頭紗「攔門」討紅包。

影片曝光後，引發不少網友討論。部分人表示支持，認為幼兒園活動多種多樣，只要正確引導，情感教育也是有必要的；另一派網友則直言不能理解，認為過早讓孩子接觸婚姻思想，會引發孩子早熟。

對此，園長回應，園方確實在10日左右舉辦了幼兒園集體「婚禮」，並且徵求了家長和孩子們的意見，舉辦這場婚禮儀式的目的，是幫助孩子度過婚姻敏感期，引導孩子在擇偶、社會交往等方面樹立正確的價值觀，「婚禮只是表象，還是需要老師在生活學習中引導孩子。家長都很支持，孩子們也玩得很開心。」

長春新區北湖開發區教育局工作人員強調，北湖大象幼兒園舉辦的這場活動，教育局是知曉且允許的，「這是幼兒園開展的情感教育活動，也是孩子成長過程中的性別啟蒙教育，家長、孩子都是自願參加的。」

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