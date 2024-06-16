　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

幼兒園辦「集體婚禮」小新娘攔門、新郎塞紅包　2派戰翻園方回應了

幼兒園辦「集體婚禮」小小新娘攔門、新郎塞紅包　2派戰翻…園方回應了

▲大陸有網友近日發布視頻稱，吉林省長春新區北湖大象幼兒園，園方給孩子們舉辦了結婚儀式。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸有網友近日發布視頻稱，吉林省長春新區北湖大象幼兒園給孩子們舉辦了結婚儀式。視頻中，幼兒園被裝飾成婚禮現場，門口掛著「吾園有喜，一起吃大席」的紅色橫幅，現場還有「囍」字剪紙、紅色禮桌、紅毯，男孩們穿著白襯衣、戴著領結、手拿捧花敲門「接親」，女孩們戴著頭紗「攔門」討紅包，畫面引發討論。

《北京青年報》報導，吉林省長春新區北湖大象幼兒園近日給孩子們舉辦了結婚儀式。視頻中，幼兒園被裝飾成婚禮現場，門口掛著「吾園有喜，一起吃大席」的紅色橫幅，現場還有「囍」字剪紙、紅色禮桌、紅毯，男孩們穿著白襯衣、戴著領結、手拿捧花敲門「接親」，女孩們穿著裙子、戴著頭紗「攔門」討紅包。

影片曝光後，引發不少網友討論。部分人表示支持，認為幼兒園活動多種多樣，只要正確引導，情感教育也是有必要的；另一派網友則直言不能理解，認為過早讓孩子接觸婚姻思想，會引發孩子早熟。

對此，園長回應，園方確實在10日左右舉辦了幼兒園集體「婚禮」，並且徵求了家長和孩子們的意見，舉辦這場婚禮儀式的目的，是幫助孩子度過婚姻敏感期，引導孩子在擇偶、社會交往等方面樹立正確的價值觀，「婚禮只是表象，還是需要老師在生活學習中引導孩子。家長都很支持，孩子們也玩得很開心。」

長春新區北湖開發區教育局工作人員強調，北湖大象幼兒園舉辦的這場活動，教育局是知曉且允許的，「這是幼兒園開展的情感教育活動，也是孩子成長過程中的性別啟蒙教育，家長、孩子都是自願參加的。」

延伸閱讀
訂餐廳幫兒過生日…婆婆、毒姑竟要求配合喜好！　她怒放話：自己負責
阿嬤偷香菜失風骨折　怒告菜農求償34萬：他拿木棍追害我摔倒！
中信兄弟「阪神主題日」票房、周邊營收超過3800萬　還讓統一獅吞下五連敗

ET快訊
世界最短航線「53秒就能下飛機」
「3C充電7做法」恐釀火災！台電示警
張學友再道歉！「希望大家原諒」
20多歲男血糖飆500！「1舉動」讓醫搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

幼兒園辦「集體婚禮」小新娘攔門、新郎塞紅包　2派戰翻園方回應了

偷菜婦逃跑骨折「怒告菜農求償34萬」！法官：不是誰受傷就有理

女乘客胸部太大被攔下！海關「檢查內衣」挖出大秘寶

兩岸觀眾一起唱！　吉他王子葉東安赴廈重現《外婆的澎湖灣》　

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死！生前痛苦喊：變人乾了

兩岸觀光鬆綁還得等？　連勝文：兩岸氣氛不好要開放也不容易

河南高溫缺雨旱情嚴重　不能播種面積已達323萬畝

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場　借鑒台灣經驗共話未來

2024浙台合作周　溫州分場瞄準「大健康」產業促兩岸深化交流　

陸大學拳手備賽39天狂減10公斤　朋友圈曬圖秀成績竟成「遺言」

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

林青霞清大畢業演講送飛吻　「你們都是獨一無二的限量版」

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

王力宏請辭金曲獎演出！　致敬李玟挨轟「已失去意義」

幼兒園辦「集體婚禮」小新娘攔門、新郎塞紅包　2派戰翻園方回應了

偷菜婦逃跑骨折「怒告菜農求償34萬」！法官：不是誰受傷就有理

女乘客胸部太大被攔下！海關「檢查內衣」挖出大秘寶

兩岸觀眾一起唱！　吉他王子葉東安赴廈重現《外婆的澎湖灣》　

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死！生前痛苦喊：變人乾了

兩岸觀光鬆綁還得等？　連勝文：兩岸氣氛不好要開放也不容易

河南高溫缺雨旱情嚴重　不能播種面積已達323萬畝

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場　借鑒台灣經驗共話未來

2024浙台合作周　溫州分場瞄準「大健康」產業促兩岸深化交流　

陸大學拳手備賽39天狂減10公斤　朋友圈曬圖秀成績竟成「遺言」

幼兒園辦「集體婚禮」小新娘攔門、新郎塞紅包　2派戰翻園方回應了

十大「不可能買得起房」城市曝光　它超越雪梨、溫哥華排第一

丈夫常帶男同事回家！人妻撞見「男上加男」傻了：要怎麼辦

少子化+AI浪潮　文化大學中文系將併組

一句話就擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧

國際奧會點頭！25名俄國與白俄選手獲准參加巴黎奧運

諷綠營怯戰辯論「不妨讓ChatDPP出來」！黃國昌：高談護民主笑死人

快訊／花蓮近海01:15發生4.1極淺層地震　最大震度3級

凱特王妃罹癌後首次露面！出席皇家閱兵儀式　民眾一看放心了

肚子有硬塊、體重突減輕「恐是腸胃出問題」！醫揭4症狀快就醫

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

大陸熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

女乘客胸部太大　海關檢查內衣挖出大秘寶

偷菜婦逃跑骨折！怒告菜農求償34萬

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死：變人乾了

陳妍希粉紅禮服海論登台 氣質獻唱《若思便思念》

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

吉他王子葉東安重現《外婆的澎湖灣》　

一家5口喝雞湯「爆集體中毒」　2人臉發黑急送ICU

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁 哥大碩士主攻企業風險管理

反擊台12浬海空域「自衛權」 陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

茅台批發價斷崖式下跌 黃牛撐不住拋售「一瓶跌至8900元」

兩岸觀光難解？連勝文：氛圍不好要開放也不容易

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

更多熱門

相關新聞

十大「不可能買得起房」城市曝光

十大「不可能買得起房」城市曝光

有個「屬於自己的家」一直是許多人的夢想，但從房地產市場的現狀來看，在許多國家買房子已經變得更加困難。一份最新的「人口統計國際住房可負擔性報告」（Demographic International Housing Affordability）中顯示，列出了十大最難負擔房價的地方，其中地狹人稠的香港排名第一，美國西岸和夏威夷亦有5個城市進入排行榜。

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

高雄捷運「隱藏版服務」太狂！

高雄捷運「隱藏版服務」太狂！

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死：變人乾了

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死：變人乾了

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」

關鍵字：

周刊王幼兒園婚禮

讀者迴響

熱門新聞

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫說話了

行人深夜闖入國3　遭2車追撞慘死

基隆女被同事載回家　半路車禍撞成植物人

中研院研究員偷吃女同事！超鹹濕對話曝

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

逼童群交拍片共犯判25年　主嫌墜樓亡

台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

今彩539頭獎開出2注　獎全落台南歸仁

20多歲男血糖飆500！「1舉動」讓醫搖頭了

丈夫吃小三　人妻上網PO她裸照幫約砲

「爺孫戀」林靖恩罕噴5字經！　火大開嗆：要去死了沒？

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

中壢火車站熄燈　藍綠臉書發文告別！

中獎3千萬請表妹代領　竟被私吞稱只中60萬

女乘客胸部太大　海關檢查內衣挖出大秘寶

更多

最夯影音

更多

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?

總裁們神祕專機曝光！　黃仁勳、郭台銘都被捕捉

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！　白皙長腿外露…貼心陪男友媽

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面