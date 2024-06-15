首度主持海巡艦艇成軍　賴清德今登「雲林艦」

▲總統賴清德出席「第五屆國家海洋日慶祝活動暨雲林艦成軍典禮」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

為慶祝國家海洋日，總統賴清德今（15日）上午前往高雄主持「雲林艦成軍典禮」。他表示，政府推動國艦國造，2018年到2027年將打造141艘新式海巡艦艇，「雲林艦」就是現役及建造中海巡艦最大型的4艘之一，展現更強大的海巡守護力量。賴親登臨4千噸級雲林艦，這也是他上任後首度主持海巡艦艇成軍典禮，別具意義。

賴清德說，「雲林艦」是現役及建造中海巡艦最大型的4艘之一，船艦上設有手術室、負壓隔離病房，也提供直升機起降，提升在海、空的搜救能力，除了擴大海域巡護範圍，也讓台灣在海上人道救援，可以貢獻更大的力量。

賴清德認為，海巡署是藍色國土的守護者。今天「雲林艦」成軍，展現海巡守護力量更強大，他要再次感謝辛苦的海巡弟兄姊妹，維護海域秩序、查緝走私偷渡，確保國人在海上的生命財產安全。

接著，海委會主委管碧玲向賴清德呈獻船模；賴清德並頒發加菜金，慰勉海巡人員的辛勞。隨後，賴清德校閱部隊，並登上「雲林艦」視導駕駛台、大台及飛行甲板。

雲林艦為海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」委託台船公司建造4艘4000噸級巡防艦的第3艘，該型艦具有平戰轉換系統，亦可作為醫療救護船，滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力10000浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，將配置南部地區機動海巡隊。

該艦配備精良專業醫療設備，規格相當於野戰醫院等級，全艦亦可做為醫療救護船，執行人道救援任務，於甲板上的直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益。

船艦主要裝備除了主推進系統外，較特別的有前後輔助側推進器以及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性及減少航行時船體橫搖，該艦的舷側漆上「TAIWAN」字樣，可提高我國艦艇辨識度。

今陪同賴清德出席雲林艦成軍典禮的人，包括海委會主委管碧玲、高雄市長陳其邁、總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄、環境部長彭啟明、交通部長李孟諺、退輔會主委嚴德發，以及在地民進黨立委邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆、黃捷等人。

▲總統賴清德出席「第五屆國家海洋日慶祝活動暨雲林艦成軍典禮」。（圖／總統府提供，下圖同）

▼雲林艦。（圖／翻攝自海巡署艦隊分署臉書）