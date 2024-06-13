台鐵鳴日號觀光列車「輪椅族上不去」　李孟諺：評估補救措施

▲立委要求台鐵鳴日號增加無障礙設施。（資料圖／雄獅提供）

記者李姿慧／台北報導

大眾運輸推動無障礙設施，不過立委今(13日)質詢時表示，台鐵鳴日號、林鐵栩悅號、林鐵福森號等觀光列車未設置無障礙設施，排除輪椅族，身障者都無法體驗這些觀光旅遊，要求3個月內檢討。交通部長李孟諺表示，將評估是否有補救措施。

立委洪申翰今在立法院交通委員會質詢時表示，今年身障者人數已突破120萬人，他們也有平等觀光的權利，但不管是台鐵鳴日號、林鐵栩悅號、林鐵福森號，都沒有設置無障礙設施，身障旅客無法體驗這些觀光旅遊。

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洪申翰表示，台灣社會正老齡化，未來用到輪椅的長者會越來越多，因沒有無障礙設施都不算違法，台鐵因沒有違法不想更動車廂，但列車採購用公共預算，使用人民納稅錢，卻未符合人民需求，要求3個月內請台鐵評估現行觀光列車增設或用其他方式增加無障礙設施和車廂，讓輪椅族能搭乘平等享用觀光資源。

台鐵公司董事長杜微表示，台鐵鳴日號用舊車廂改造，若要改成無障礙車廂，幾乎整個車廂要拆掉，今年年底上線的山嵐號和海風號觀光列車設有無障礙設施，提供鐵道觀光，後面新規劃列車也都會有無障礙設施，往後觀光列車都會充分設計。

交通部長李孟諺則表示，目前車站已考量無障礙設計，台鐵百分之百車站都有電梯，7成車站月台已加高，未來將評估鳴日號觀光列車有沒有機會，或有沒有補救辦法，發展大眾運輸條例也會評估修正。