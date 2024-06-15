超罕見「剛報到就要退休」！台鐵公司首批新血　他快65歲被錄取

▲台鐵公司首次招募不如預期。（示意圖／資料照）

文／中央社

台鐵公司今年元旦成立後首次招募未如預期，技術人力多半是未足額錄取，新進人員已於4月底陸續報到，卻罕見有人剛報到就快達屆齡退休，台鐵雖詫異，但因一切合乎規定只能接受。

最近台鐵內部傳出，有新進人員才剛報到，但不久後就要退休。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央社記者向台鐵求證，確實有此事，雖然不解為何都快達法規上的退休年齡，卻還要報考，但這名人員具電機碩士學歷，也符合一切資格，且通過筆試與口試，沒有理由不錄取，5月才報到，近期就達65歲屆退年齡，台鐵企業工會也告知這名人員是參加台鐵年初首次舉辦的公司從業人員考試，分發到花蓮電務段。

台鐵花蓮電務段段長洪明旭告訴中央社記者，電務段的工作主要負責軌道的電力、號誌設備養護，多半在夜間，且要巡隧道，這名快屆退新進人員仍在3個月試用期，但因快退休，只安排內勤工作。

台鐵公司首次招募原本預計引進936名新血，以補足現場基層人力為優先，但根據4月放榜結果，實際正取只有756人，且很多類科出現報名人數比預計錄取人數還少，尤其是電力、電務、電機等專業技術人力最明顯，很多是不足額錄取，東部的情形比西部嚴重，台鐵已規劃下半年還要再招募人力。

台鐵技術人力短缺，中央社於4月中曾報導台鐵公司首次招募並不順利，其中台東電力段原本預計招募7名電機人員，卻只有1人報名，結果因未通過考試，錄取率掛零；另外，花蓮電務段需求的人力是17人，但只有9人報考，僅3人進入最後一關。

根據台鐵招募時公告的薪資待遇，新進人員月薪以助理管理師、助理工程師新台幣4萬2000元最高，其次是事務員、技術員3萬9000元；助理事務員、助理站務員、助理技術員3萬6000元；服務員3萬3000元。