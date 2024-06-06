　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3生肖女超旺夫！天生「大富大貴」命

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲搜狐網運勢專欄指出，3生肖的女性相當旺夫。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

有人說，婚姻是女人的第二生命，其實對於男人來說，他們能夠娶到一個稱心如意的老婆，也是他們一生最大的幸福。《搜狐網》運勢專欄指出，這三大生肖的女人，她們溫柔賢慧，旺夫運非常的棒，誰娶到他們將大富大貴幸福一生，趕緊來看看這三大生肖的女人當中有沒有？

生肖兔

[廣告]請繼續往下閱讀...

兔年出生的女人，是大富大貴之人，她們智商非常的高，而且善於觀察，總能夠在工作之外發現一些商機，因此，她的收入一直不低，特別是在結婚之後，和自己的老公兩個人，共同的奮鬥，在事業上相輔相成，相得益彰，她把自己老公掙來的錢拿來投資理財，會能收穫豐厚的回報，成為自己家裡的第二經濟來源，一家人喜笑顏開。

生肖虎

虎年出生的女人，她們性格溫柔，不急不躁，這樣的女人在結婚之後，會讓婆家發生很大的變化，因為她把自己家裡收拾得妥妥當當，使得丈夫在外面毫無後顧之憂的去奮鬥，同時她在事業上也不斷的鼓勵自己的丈夫，把好運帶給丈夫，他們的財運也非常的棒，他們在30歲左右就已經買房買車，在35歲就能過上，衣食無憂財富自由之路，這讓很多同齡人羨慕不已！

生肖馬

馬年出生的女人，她們口才非常的好，而且因為自己為人實在，所以人緣也不錯，因為自己善於交際，所以能輕易的獲得貴人的青睞，在她和丈夫結完婚之後，她們就辭掉了工作出來創業，儘管前幾年日子過得苦一些，但是他們相信早晚一天會成功，這兩個人共同努力之下，他們在35歲左右的時候，就已經事業有成，財源滾滾，家庭和睦幸福一生。
 

ET快訊
狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」
快訊／王冠閎錯失藥檢　體育署宣布聘請律師捍衛選手權益
台版藍可兒！夫修水塔摔死...詭異畫面曝光
黃仁勳離台倒數！輝達包場欣葉180人宴席　鄭家純要送台灣黑熊
雨彈開炸！高雄馬路變「漂漂河」
給孫安佐1封公開信！教授「4道理」提醒：別怪父母
台版藍可兒！婦攜女電梯失蹤16年　法院宣告她死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖女超旺夫！天生「大富大貴」命

端午連假返鄉國道管制疏導　桃園路段交通資訊一次看

建中「人文社會資優班」走入歷史　校長曝招生4困境：轉換形式延續

1顆熱量抵1.5碗白飯「北部粽更勝南部粽」　5撇步安心吃粽

端午節逢寡婦年！民俗專家警告「千萬不要做1事」：恐衰事連連

男友愛愛前都有洗　她少做2事就感染尿道炎！一票妹子+1：超崩潰

一顆粽子下肚得慢跑1.2小時消耗！國健署提食用3原則

雨再下一周！鋒面+西南風糾纏　下波梅雨「更持久」

ChatGPT考指考「能上台大2系」　成績曝光！英文、歷史、公民頂標

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

3生肖女超旺夫！天生「大富大貴」命

端午連假返鄉國道管制疏導　桃園路段交通資訊一次看

建中「人文社會資優班」走入歷史　校長曝招生4困境：轉換形式延續

1顆熱量抵1.5碗白飯「北部粽更勝南部粽」　5撇步安心吃粽

端午節逢寡婦年！民俗專家警告「千萬不要做1事」：恐衰事連連

男友愛愛前都有洗　她少做2事就感染尿道炎！一票妹子+1：超崩潰

一顆粽子下肚得慢跑1.2小時消耗！國健署提食用3原則

雨再下一周！鋒面+西南風糾纏　下波梅雨「更持久」

ChatGPT考指考「能上台大2系」　成績曝光！英文、歷史、公民頂標

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

魚油要飯後吃！醫揭「4款超夯保健品」最佳服用時機

狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」寫700字心靈雞湯

開明高職校地「競爭激烈」　海悅砸27億購入部分土地

宜蘭男「隨機割喉」2路人！他頸部25公分刀傷大出血　下場曝光

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

快訊／王冠閎錯失賽外藥檢　體育署聘請律師捍衛選手權益

樂童音樂家秀賢挑戰「性感概念」被哥哥酸低級　開嗆主持人網笑翻

台版藍可兒！母女電梯消失16年　夫修水塔摔死...詭異畫面曝光

玉山盃／「衛冕軍」求振作！桃園市大雨中完封宜蘭縣搭4強末班車

3生肖女超旺夫！天生「大富大貴」命

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

台南媳被1道菜嚇到　3千人讚限量極品

台北私廚超難訂！黃仁勳卻「隨到隨吃？」　內行曝關鍵

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻

黃仁勳現身私廚　掏出2.5萬元小費

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

快訊／下班注意！6縣市大雨特報　下到入夜

90歲阿公進ICU「兒子超冷漠」...結局反轉藏洋蔥

他一個人跟團去日本「很奇怪嗎？」　大票搖頭：超爽啊

男大生轉賣黃仁勳簽名顯卡「開價35萬」！學校回應

放話「李妍瑾一年內離婚請雞排」　他要請了

更多熱門

相關新聞

六月超強運三生肖運勢大爆發！

六月超強運三生肖運勢大爆發！

6月份來了，大家都希望在新的月份迎來一波好運，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬牛、屬龍、屬猴等三個生肖的朋友，將在未來一個月獲得老天的眷顧，火力全開，扭轉乾坤，財運亨通，勢如破竹！

女發現「親爸和繼姊結婚」崩潰：還懷孕了

女發現「親爸和繼姊結婚」崩潰：還懷孕了

吸好運趁端午節！把握1時段招桃花、招貴人

吸好運趁端午節！把握1時段招桃花、招貴人

芒種到！「6生肖」財運速成

芒種到！「6生肖」財運速成

人夫「亂倫岳母」被抓包　竟反嗆妻不孕

人夫「亂倫岳母」被抓包　竟反嗆妻不孕

關鍵字：

生肖女人幸福財運婚姻

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

57歲林美秀驚爆罹血友病！

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

唐治平堅不認母遺體　高大成痛批：太亂來了

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面