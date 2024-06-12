高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站宣導移民法新制 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導



移民署南區事務大隊高雄市第一服務站近期走訪網絡單位，宣導移民法新制，並透過業務交流，加強機關之間的聯繫，以貼近新住民服務需求，協助融入臺灣社會，並解決生活適應問題。

天主教善牧基金會高雄區主任鄭雁文對此表示，以往的服務經驗，新住民若無法繼續在臺居留，將會被迫與子女分離，現在移民法新制大幅提升新住民在臺家庭團聚權保障，真是太好了！

為營造友善的移民環境，並配合宣導入出國及移民法新制施行，新增許多友善外來人口居留權益的措施，例如外籍配偶申請永久居留證，免附財產或技能證明；喪偶或曾經在臺合法居留的外籍配偶，對有戶籍未成年子女有撫育事實或會面交往的情形，持適當之停留簽證來臺，可申請居留；外籍配偶因受家庭暴力而離婚，未再婚者可以繼續居留；外籍配偶離婚後，照顧在臺設有戶籍未成年子女且有撫育事實者，於子女成年後還是可以繼續居留，以及放寬外國人可於居留期限屆滿前3個月內申請居留延期。

另外對於逾期者，提高罰鍰為新臺幣1萬元至5萬元，服務站提醒新住民小心別逾期。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署相當關注新住民權益，新住民如遭逢困境或有生活需求及適應方面的問題，可運用外來人士在臺生活諮詢服務熱線「1990」或至移民署各服務站尋求移民輔導及協助。相關法令規定，可至移民署全球資訊網(https://www.immigration.gov.tw/)或撥打高雄市第一服務站電話07-7151660洽詢。

