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8歲新娘初夜慘案！　陰道撕裂...失血過多死亡

葉門8歲女嫁40歲男，初夜破處喪命。（示意圖／達志／美聯社）

▲葉門8歲女嫁40歲男，初夜破處喪命。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

時代在進步，但全球仍有許多「童婚（Child Marriage）」慘案，其中在中東地區的葉門界盛行「童婚」，但此舉也讓不少無辜女孩來不及長大就失去寶貴生命，過去就有一名年僅8歲的女童拉玟(Rawan)，被迫和一名年齡足足大5倍的中年男子成婚，但新婚夜當晚，拉玟就因發生性行為導致陰道撕裂傷，不幸失血過多身亡。

8歲新娘初夜之死！　女童遭逼婚洞房夜失血過多身亡

▲全球仍有許多「童婚」慘案。（示意圖／達志／美聯社）

根據外媒報導，這起事件發生在2013年，地點在葉門西北部的哈杰省（Hardh）與沙烏地阿拉伯交界的部落地區，當地世代流傳童婚陋習，這次受害的拉玟年僅8歲，家人把她嫁給了一個年齡是她5倍的40歲男子，結果小小年紀的拉玟在初夜就死於子宮大出血。

據信拉玟的陰道有撕裂傷，嚴重失血，娶童妻的習俗在葉門極為常見，還沒發育成熟的身體，因為強迫性行為而致死的事件在葉門時有所聞，這起消息曝光後，許多網友留言表示憤怒，痛批新郎根本是禽獸，拉玟家人不是人，根本不配生小孩。

報導稱，葉門政府曾規定15歲是法定最低結婚年齡，但議會在1990年代廢除該法，認為女子結婚的年齡應由父母決定，據官方數據，葉門有4分之1以上女性在15歲前結婚。

先前在葉門同樣有一名11歲的少女娜達（NadaAl-Ahdal），為了逃避婚姻而躲到叔叔家，並拍攝影片上傳到YouTube控訴，「我不是可以買賣的商品，我是人，我寧願死，也不要在這個年紀結婚」，事實上，全世界包括衣索比亞、南蘇丹、孟加拉、尼泊爾等有超過20個國家遍布非洲、南亞，童婚比例都高達40％，最嚴重的尼日爾有75％的婚姻都是小新娘，童婚現象在不同國家中，共同的根本原因是貧窮以及根深柢固的性別文化。

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