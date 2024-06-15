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為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死！生前痛苦喊：變人乾了

小許生前最後發文喊「變人乾了」。（圖／翻攝自微博）

▲小許生前最後發文喊「變人乾了」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸瀋陽師範大學（沈師）體育科學學院大一生小許（化名），為了在拳擊比賽求得佳績、替學校爭光，在39天內激瘦12公斤，不幸因此猝死。然而，小許家人和校方對「及時指導與干預」、「賠償」等問題，卻遲遲沒有共識。

據《上游新聞》報導，來自浙江溫州的小許，從國中開始練習拳擊，高中進入專業體校就讀，去年考取瀋陽師範大學體育科學學院，主修運動訓練。但身高161公分體重60多公斤的他，為了代表學校在全國比賽打出好成績拚命減重，卻因此葬送性命。

從小許遺留的減重紀錄及社群貼文可見，他在4月28日到6月6日期間，減重至50.9公斤，體脂率自17.6％降至14.2％；5月18日在學校出現頭暈、噁心、嘔吐、盜汗、失眠等症狀，送醫後診斷為急性胃炎、低血鉀；6月1日曬出鉀片藥盒喊「又是靠鉀片續命的1天」；6月6日最後1篇貼文寫下「變人乾了」。小許6月9日被發現倒在校園寢室內，搶救無效死亡，醫院初判死因為猝死。

家屬表示，小許沒有任何痼疾或病史，且是自願代表學校出賽，校方卻沒及時指導與干預，導致孩子過度減重猝死，還推卸責任說「都是孩子自願的」、「是孩子想報名更輕量組別，獲得更好名次」。家屬坦承，他們直到看見小許發在朋友圈的貼文，才知道孩子正在減重；小許5月送醫時本想飛去探望，但在小許的輔導員勸說下，相信「只是胃炎，沒有低血鉀」取消探望。

校方則駁斥家屬指控，表示小許5月送醫後已盡到相關應盡義務，班級同學還帶小許一起吃飯，學校沒有不聞不問。目前雙方對於80多萬元（約新台幣340萬多元）賠償仍無共識，校方只願賠償學費、食宿等相關費用共5萬元（約新台幣22萬多元）；小許家屬則考慮進入法律程序。

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