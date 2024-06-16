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高雄捷運「隱藏版服務」太狂！　網敲碗北捷快跟上

高雄捷運隱藏版服務太狂！　網狂敲碗北捷快跟上

▲高雄捷運。（圖／高捷公司提供）

圖文／CTWANT

高雄捷運居然有「隱藏版服務」，近日就有一名網友發文透露，他發現高雄捷運部分站點，竟可以購買電影票，且價格優惠不少，引發網友熱烈回應，甚至有大票網友呼籲北捷也快引進。

這名網友14日在Threads寫下「超酷，我現在才知道捷運站可以買電影票」，原PO曬出高雄捷運的代售票券表，上頭顯示影城優惠票價為220元，還有王品集團、漢來海港包括萬豪酒店等餐券品項，每樣均有優惠價。

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原PO的貼文消息曝光後，不少網友對高捷的代售服務感到訝異，「之後開始賣咖啡也不奇怪了」、「謝謝分享，住這麼久了我也是第一次知道」，甚至有網友大喊，「原來是高捷才有，北捷輸了」、「長知識了，拜託北捷也引進」。

高雄捷運早在2020年9月就宣布，限定車站有代售優惠電影票、餐券，包括官網也張貼細項及價目表，其中還包含岡山航空教育展示館入場券，目前販售車站有捷運草衙（R4A）、凱旋（R6）、三多商圈（R8）、中央公園（R9）、美麗島（R10）、巨蛋（R14）、鹽埕埔（O2），不過只能現金交易，無提供刷卡服務。

高雄捷運隱藏版服務太狂！　網狂敲碗北捷快跟上

▲網友曬出高雄捷運的代售票券表，除了影城優惠票價，還有王品集團、漢來海港、萬豪酒店等餐券品項，每樣均有提供優惠價，而高捷2020年9月就宣布限定車站開始代售優惠電影票、餐券，官網也張貼細項及價目表。（圖／翻攝自Threads、高雄捷運官網）

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