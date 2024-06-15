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再婚懷孕「人妻省錢不打無痛」　婆婆嫌棄：婚姻失敗者

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲婆婆只給5萬，導致原PO想省錢不打無痛。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我也是很傻眼！」一名孕婦透露，婆婆嫌棄她再婚懷孕，「已經生過一個，又是婚姻失敗者」，認為生產不准花太多錢，因此原PO求問，在不打無痛與住月中的話，5萬元是否足夠？文章引發網友搖頭，「沒錢確定還要生嗎」、「不要省錢，減痛打好打滿，婆婆是在吵什麼吵？5萬塊生小孩的錢還要省，也太慘！」

一位女網友在Dcard表示，目前懷有身孕，想知道撇除自費檢查、不打無痛，以及不住月子中心的話，「自然產5萬以內可以嗎？」

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之所以這麼問，原PO無奈透露，第一胎是與前夫生的，而這第二胎是與現任丈夫再婚而懷上了，結果婆婆一臉嫌棄直呼「已經生過一個，又是婚姻失敗者」，主張這一胎不用花這麼多錢，一番話讓原PO難過又錯愕。

底下網友強烈建議，「打減痛妳會舒服一點，每個媽媽的產兆都不一樣，像我是足月還無產兆，催生也催很久，不打減痛真的很要命」、「不要省錢，減痛打好打滿，婆婆是在吵什麼吵？5萬塊生小孩的錢還要省，也太慘」、「可以的話還是要打無痛，產前宮縮、內診妳會好受一點」、「我當初等不到麻醉師幫我打無痛就生了，陣痛真的...真的很可怕！請一定要打無痛」。

不少人怒噴，「孩子的父親呢？還活著嗎？」「沒錢確定還要生嗎」、「還沒生，婆婆就對妳如此斤斤計較，妳還過得下去？」「重點是關婆婆屁事，是妳要生還他要生」。

許多媽媽也分享生產費用，「如果預算都有5萬以內了，建議打減痛讓自己舒適一點，我在南部大醫院自然產，單人房+醫院餐+減痛+寶寶自費，出去也花不到5萬」、「中部醫學中心，無痛+單人房三日，出院三萬多」、「淡水馬偕，無痛來不及打，指定醫生費也沒用到，健保房休息三天出院，220元」、「高雄有打無痛+單人病房3天+餐 大概3萬內」、「高雄長庚單人房+無痛，2萬內」、「我在榮總生，無痛打好打滿，還加樂得兒病房，住5天才1萬8」。

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