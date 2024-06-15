車禍後漏尿困擾35年！　「尿道填充注射術」助花蓮女重生

▲李佩蓁醫師指出，新型的「尿道填充注射手術」幾乎無傷口，治療效果可持續7年，可重複注射，長效又安全。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

48歲徐女士在國中時期經歷一場車禍後，開出現漏尿的情形，尤其是在大笑、打噴嚏、咳嗽或劇烈運動的時候，會無法控制地滲尿，被診斷為「應力性尿失禁」。今年四月，她經由朋友介紹至花蓮慈濟醫院婦科微創手術中心主任暨婦科主任李佩蓁醫師的門診諮詢，並在醫師的建議下接受了最新的「尿道填充注射手術」，利用膀胱鏡在膀胱和尿道接口注射水凝膠，成功改善漏尿和滲尿問題。

無痛、無傷口的治療也讓徐女士在短時間內就能重返職場。徐女士開心表示，感謝花蓮慈院婦科團隊引入這項新技術，困擾她35年的問題終於解決了！

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13歲以前非常喜歡跳繩的徐女士，在車禍後發現只要身體跳躍，就會無法控制地滲出尿液，但當時正值青春期的她不好意思告訴家長，於是只默默地避免激烈運動。從學生時代到大學畢業後步入社會，她查閱過許多相關資料，也曾至醫院求診，卻都無法改善問題，儘管日常生活中已摸索出「安全」的訣竅，盡量避免造成腹部和膀胱壓力增加的姿勢和行為，但感冒時無法忍耐的咳嗽和打噴嚏，仍令她感到相當不便，因此，只要一聽說有新的治療方式，她總會積極嘗試。

「尿道填充注射手術」在歐美國家已實行多年，此技術相當成熟，可在全身或局部麻醉下，利用內視鏡膀在尿道注射填充物，此長效型的合成水凝膠，含水量97.5%，相當穩定且不易被人體吸收，可緩解7成以上漏尿症狀。

▲李佩蓁醫師利用膀胱鏡在膀胱和尿道接口注射水凝膠，改善徐女士漏尿和滲尿的問題。

徐女士到李佩蓁醫師的門診諮詢，原本希望和介紹的朋友一樣做陰道雷射手術，但經過醫師檢查和評估，發現她在十年前已在他院做過尿道中段懸吊手術，可效果不佳，屬於較嚴重的應力性尿失禁，且內診發現有陰道網膜暴露的情況，因此判定陰道雷射手術應無法有效改善她的症狀，轉而建議做尿道填充注射手術。

李佩蓁醫師指出，「尿道中段懸吊手術」是將網膜置於尿道中段，可有效改善尿失禁，但人工網膜一旦植入後大多無法再取出，除此之外，網膜可能有脫出、暴露的風險，需定期回診確保植入的懸吊帶位置正常，若漏尿症狀復發，可能要考慮其他替代治療。而新型的「尿道填充注射手術」幾乎無傷口，僅在尿道有微小的針孔，手術當天或隔天即可出院，併發症極低，治療效果可持續7年，後如有復發情形亦可重複注射，是長效又安全的選擇之一。

「漏尿問題困擾我35年，終於徹底擺脫了！」徐女士感恩花蓮慈院婦產部的努力，也很慶幸自己一直在關注最新治療資訊並勇於嘗試，讓她在人生近半百的時候，還能夠「重獲新生」。李佩蓁醫師表示，約有30-40%的女性有尿失禁困擾，而停經後婦女更高達50%有生殖泌尿道症狀，但礙於隱私問題，願意前來就醫的患者不多；近年婦科領域各項技術皆快速進步，花蓮慈院也持續引入先進的設備和儀器，並提供專業技術，歡迎有相關症狀的民眾至花蓮慈院婦產科婦女泌尿門診掛號，經醫師專業評估，提供最合適的治療方案，幫助婦女提升生活品質、找回自信。

