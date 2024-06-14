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超商最新「周末優惠」來了！冰棒、超夯日本蜜糖地瓜買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市自今（14）日起至6月16日推出「超值五六日」優惠，飲料、泡麵、冰品等超多品項下殺折扣，此為「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡（特大杯）」，特價2杯99元。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

等等就衝超商補貨！超商自今（14）日推出連續3天周末優惠，飲料、泡麵、冰品、零食等超多品項都有折扣，像是日本超夯蜜糖地瓜、泡麵、冰棒通通下殺買1送1，炎炎夏日喝超清爽的西西里風檸檬氣泡咖啡也特價2杯99元，趕快趁便宜買了。

7-11門市自今（14）日起至6月16日推出「超值五六日」優惠，超多品項下殺折扣，飲品類有CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡（特大杯）2杯99元、舒跑Energy能量飲250ml買1送1、韓國熊津紅蔘飲系列任選第2件10元、桂格完膳營養素特價單件65元。

▲▼7-11周末優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11最新「超值五六日」優惠一次看。

泡麵類有味味A香辣海鮮湯麵買1送1、農心辛炒麵（包）買1送1、拉麵道（日式味噌風味／日式豚骨風味）2件59元；零食冰品類有越南HIS&HERS風味腰果（鹹酥／麻辣／芥末／甜味）任選第2件20元、日本7PREMIUM蜜糖地瓜買1送1、嘎哩嘎哩君剉冰棒（蘇打／巨峰葡萄味）任選買1送1。

▲▼超商推薦年後輕食菜單、5大必吃地瓜美食。（圖／7-11提供）

▲「日本7PREMIUM蜜糖地瓜」也下殺買1送1。

生活用品類有統一綺麗健康油652ml特價單件169元、舒潔女性專用濕式衛生紙（14抽）5件99元、一匙靈制菌洗衣粉盒裝1.9KG特價單件99元、我的心機超能安瓶保濕面膜4入特價單件99元、雪肌粹完美BB霜任選買1送1、五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙（60抽x6包）2串169元、五月花舒敏厚棒袖珍面紙（8抽x20入）特價每組59元、舒潔雲絨舒適抽取式衛生紙（90抽x8包）特價每串89元、舒潔優質抽取衛生紙（90抽x8包）特價每串89元、指定圖書或漫畫任選2件95折。

▲▼全家最新霜淇淋口味「海鹽檸檬」，加碼「巨峰葡萄」、「草莓優格」重磅回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家本周「康康五」活動，霜淇淋、草莓優格雪糕、百事可樂、康普茶葡柚蜜香風味通通可享買1送1。（圖／記者周姈姈攝）

全家「康康五」活動也終於回歸了！每周五、六、日都會推出5項熱門商品，最低可享5折優惠，今（14）日至6月16日，全家門市首推Fami!ce霜淇淋買1送1，推薦新口味「海鹽檸檬」，以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，清爽不膩口。

還有好吃又好拍的「草莓優格雪糕」(售價45元)、夏天必來一瓶的「百事可樂」(售價35元)、「康普茶葡柚蜜香風味」(售價35元)通通都下殺買1送1，麒麟霸啤酒(330ML)則是特價12件305元(原價420元)。

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