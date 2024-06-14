老公收入都拿去養婆家！　她獨力養家抱怨卻得「傻眼回覆」

▲網友就抱怨，先生的收入基本都拿去給婆家，家庭開銷落在自己一個人身上。當她向先生反應婚後分配能否公平一點，卻得到超傻眼的答覆。（示意圖／翻攝Freepick）



圖文／CTWANT

在台語老話中，把妻子又叫做「牽手」，意謂著夫妻兩人應當互相扶持、相互包容。反過來說，如果只有一方不斷給予，一方不斷索取，一定不是段健康婚姻關係。一名網友就抱怨，先生的收入基本都拿去給婆家，家庭開銷大多落在自己一個人身上。當她向先生反應婚後分配能否公平一點，卻得到超傻眼的答覆，感嘆：「別人家的女兒死不完！」

一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己薪水6萬，老公8萬左右，但老公的薪水要幫公婆付房貸與孝親費，每月金額逼近4萬，剩下的4萬又大多聽公公的話拿去投資，導致大部分家用都落在自己身上。

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讓她不平的是，住在婆家的大姑薪水約4萬，每個月給婆家1萬孝親費，但大姑各種美容美體，做睫毛指甲、上健身教練課、甚至一年出國玩樂兩三次的費用，都是公婆付的，等於老公交給公婆的孝親費，又轉交到了大姑身上。

原PO表示，曾和老公反應過各種家用、保險費等支出都是她自己出，真的應付不暇，希望婚後支出分配不要這麼不均，老公卻回：「我爸媽要怎麼分配孝親費是他們的自由」，原PO則認為，你們分配不均，那以後遺產又應該如何處置？老公則說，就按法定分配啊，「他們要怎麼對我姊，是我們家的自由」，讓她忍不住抱怨：「別人家的女兒死不完！」

這名原PO指出，如今家用已經變成都是她在付，丈夫還說因為自己是獨子，公婆老了還是他們夫妻要照顧（因為他獨子），讓她氣到喊話：「被寵壞嫁不出去的女兒在哪裡？哈囉～」她還表示自己已經問過先生，公婆上一代是不是也這樣對他們的父母，先生說沒有，且婆婆還是沒有工作的家庭主婦，讓她更是心理不平衡，為什麼自己又要工作，又要為家庭付出，又要被這樣對待呢？

貼文一出，許多網友認為這名原PO的遭遇實在太過不值，「妳老公吃妳夠夠！他們家錢怎麼花不關妳的事，但是妳得拿錢出來，以後還要照顧他們！到底是把老婆當什麼？出錢的分母？還是免費的看護？」、「妳最多拿出四萬就太足夠了，剩下的妳也說要孝敬妳的父母！」、「家是一起的，先生幫公婆負擔他自己的薪水一半，妳也告知妳薪水的一半要拿來照顧娘家。」

還有網友建議，確實不能管先生家財產怎麼分，但是自己夫妻家裡的經濟該怎麼分擔，也不該被先生的家庭干涉到，原PO應該要一一列出共同生活中的各種開支明細，全部由夫妻共同承擔，而不是被先生當初付錢的分母吃人夠夠。如果這樣先生都沒有辦法承擔責任，那這樣的婚姻似乎也沒有維持下去的必要性。

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