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省3000元住宿費！她背著男友「住砲友家」還激戰：不知為何沒拒絕

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO為了省住宿費，住進前砲友家。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

為了解決性需求，有些人會找「砲友」。近日有女網友發文表示，日前她為了省下住宿費，瞞著男友住進前砲友家，事後她因「沒拒絕」，所以與前砲友發生關係，而男友得知後，就非常介意此事。貼文曝光後，讓大票網友都看傻眼。

女網友在Dcard上，以「為了省錢去住前砲友家」為標題發文，提到她之前去台北玩，為了省下2、3000元的住宿費，就決定住在前砲友家。她當時因擔心男友介意，所以決定隱瞞此事，騙對方自己是住在女生朋友家中。

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原PO說，她其實並沒有打算和砲友發生關係，但當時因為她「沒有拒絕」，所以兩人還是激戰了。後來男友得知此事，就覺得很扯，而且他認為自己並不是出不起3000元。

原PO坦言，其實去台北前，她有和另個砲友約，當時因男友很介意，所以她就刪除聯繫方式。而這次事件後，她也已經把所有砲友都刪光，只是男友似乎還是不開心。

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友看傻眼，「台北賣一次都不只3000元，你男友虧慘了」、「大開眼界，原來還有前砲友」、「這就是男生不想跟有約砲過的女生交往的原因，一不注意又會跟人家打砲」、「我建議你男友改當砲友，福利好多了」、「傻眼，你還是放過你男朋友吧」、「非得把自己搞這麼廉價才開心」。

文章雖引發討論，但也有網友質疑，「好了啦別創了」、「創作文太扯是沒有人會相信的的」。只是也有網友直言，「其實真的蠻多女生會這樣，尤其有約過砲的女生，然後就會不知道為什麼就又打砲了」、「『有不少』在約的男男女女，真的很常發生『不知道為什麼又打砲了』的情況」。

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