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社會 社會焦點 保障人權

逼4童群交拍片！北美館共犯判25年　主嫌「大貓」墜樓亡逃司法追訴

▲▼開南大學驚傳墜樓　男子見警上門「4樓摔落」雙腿變形亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大貓偷拍案主犯權自立畏罪墜樓身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭玗潔／基隆報導

23年前權姓兄弟犯下「大貓偷拍案」震驚全台，最小受害女童年僅3歲，而哥哥權自立坐牢10年出獄後，又涉嫌與在北美館任職的梁姓友人侵犯未成年3姊妹和男童，還拍下百部影片，梁男日前被判處25年徒刑，而權因為畏罪跳樓身亡，去年就獲偵結處分不起訴，逃過司法追訴。

回顧整起案件，權自立曾在中央研究院擔任約僱人員，2001年8月間轉任遊戲軟體程式設計師，但經商失敗，起意賣色情光碟賺錢，便上網搭訕6位少女，分別約碰面下藥性侵得逞，還將侵犯過程錄下，交給當時28歲的弟弟權自強燒錄成光碟。權自強又幫哥哥架設網站，以「大貓」為名上網兜售變態的迷姦片。

檢警循線查獲時，驚見權自立幫鄰居照顧1位3歲女童，竟也拍攝女童私處特寫，同樣轉拷成光碟，藉由出售7位被害人不堪影像，獲利9萬餘元。全案經審理，一、二審依加重強制性交等罪判權自立無期徒刑，權自立不認罪，出庭咆哮：「我沒做這種事，法官沒證據亂判！」更一審改判權自立10年徒刑、褫奪公權6年，權自強判刑1年、緩刑3年，最高法院2004年10月駁回上訴，全案定讞。

權自立出獄後定居基隆，化名從事包車旅遊相關行業，專門帶客到台灣各處旅遊，透過他開設的粉絲專頁可以發現，他大多帶的是「親子團」，與旅客在桃園機場、花蓮貨櫃星巴克、平溪等多地留下多張合影，照片不乏他與女童臉貼臉、嘟嘴，或是手抱幼童的合照，看起來就像個孩子王。弟弟權自強更成為行銷講師，推出課程每堂9000元起跳，在網路猛打開課廣告，在受害者的影片仍在外流，處於偷拍陰影之際，兩人都已展開新生活。

然而權自立出獄後雖然改名權子源仍不知悔改，又涉嫌侵犯友人託付照料的未成年3姊妹。花蓮縣刑大2023年8月初在轄區執行搜索時，意外發現一組行動硬碟，檢閱內容赫見有身穿國小運動服的女學童遭一名成年男子侵犯，警方循線鎖定權男，到場逮人當天，權自立正在開南大學上領隊課程，見警方到場，藉故到4樓教室拿取書籍等物品，趁隙從4樓走廊窗戶一躍而下，當場雙腿變形、全身多處骨折，失去生命跡象，經緊急送醫搶救後宣告不治。

因為權男已經死亡，檢方將全案偵結後，把權自立不起訴，權自立因此逃過司法追訴。

對此，「大貓偷拍案」黃姓受害人當時一度挺身出來表態，感慨權自立從無期徒刑改判10年徒刑，不滿「當初誰放他出來的」，認為若沒有讓權自立出來，就不會出現新的受害人，她強調要關注被侵犯的女童，改善社會制度，避免其他性侵者重蹈覆轍。

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