健身教練硬上「醉女以為是男友」事後慘分手　對方賠280萬也拒和解

▲健身教練性侵女子，法院判刑3年6個月。（示意圖／123RF）

記者劉人豪／台中報導

台中一名健身教練，獲邀到一對情侶家聚餐飲酒，沒想到健身教練半夜醒來後，跑進房裡性侵酒醉不省人事的女子，女子因意識不清，一度誤認是男友所以沒反抗，男友睡醒後到主臥房上廁所，女子因開門聲驚醒，才發現嘿咻的對象竟是健身教練於是驗傷報警，台中地方法院審理後，依乘機性交罪判健身教練3年6個月。

判決指出，一名健身教練到一對情侶家聚餐飲酒，2022年12月25日晚間，女子因不勝酒力返回主臥房休息，教練26日凌晨因覺寒冷而起身，行至主臥房時，看到女子因酒醉不知抗拒於是性侵得逞，女子男友睡醒到主臥房上廁所，女子因開門聲響而驚醒，才發現跟她性交的不是男友，而是健身教練，女子同日前往中國醫藥大學附設醫院驗傷並報警。

健身教練於審理時坦承不諱，法院認為教練利用女子酒醉後意識不清，無法明確識別外在人、物，誤認他為男友之際，對女子性侵得逞，構成乘機性交罪。

健身教練表示，對犯行深感後悔，犯後接受戒酒治療、參與兩性課程、從事捐血及捐款行善、需協助照料母親及祖母等，請求依刑法第59條規定減輕其刑。

法院考量，情侶原是為替健身教練慶祝其賽事結束而相聚，且健身教練也知道該對情侶也論及婚嫁，卻未能克制己身情慾，利用女子酒醉之際性侵，雖願賠償280萬但始終未能取得諒解，更導致女子與男友感情生變，因此不予減刑，台中地院依乘機性交罪判健身教練3年6個月。可上訴。