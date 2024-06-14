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社會 社會焦點 保障人權

17歲高中女友廁所生產！又嘿咻14歲嫩妹　「八點檔」對質現場還原

▲▼ 。（圖／王元照提供）

▲男主角19歲邱姓男子。（圖／王元照提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市今年3月間驚傳17歲女高中生廁所產女事件，女嬰父親是1名19歲邱姓男子，未料邱男惡性不改，近日又與1名14歲的國二女學生發生關係，家屬找到有豐富法務經驗的魔術師王元照幫忙，王元照說，他長期投入公益事務，也幫助許多被害人處理法律相關事項，但此案是他見過最離譜的事件。

據查，3月間1名某進修部17歲高二女學生，到校時喊肚子痛，無法正常行走，校護趕緊聯絡家長到校，但女學生此時又痛喊要上廁所，未料才進廁所沒多久就傳來嬰兒哭聲。原來女學生懷胎多月，家長及校方都不知情，但家長知道她有1名邱姓男友。

王元照表示，端午節當天他接獲一名國二女學生母親電話，稱女孩哥哥早上經過房門時，竟發現妹妹跟一名陌生男子全身赤裸躺在床上，該名男子就是讓高二女校內產女的邱男，邱坦承在IG上與女孩認識，進而互相加Line，與女孩相約其住處並發生性行為，女孩家長既氣憤又傷心。

▲▼ 。（圖／王元照提供）

▲王元照說，此案是他遇過最離譜的事件。（圖／王元照提供）

王元照說，起初女孩母親認為2人是兩情相悅，雖難以原諒，但生米已煮成熟飯，要求邱男與女孩交往。孰料，邱男聽聞後卻連忙拒絕，聲稱自己已有女友、更有個女兒，為了證實自己所言不假，邱男甚至當場打電話給女友、拿手機搜尋新聞，欲證明給大家看，還把女友叫來現場。

王元照說，過不久邱男女友真的到了現場，還很有禮貌的向大家打招呼。王向她詢問與邱男是何關係？對方說，她與邱男是男女朋友，已在3月產下女兒，預計她成年後2人要結婚；當王告知她邱男又與14歲女生發生關係，她馬上情緒崩潰爆哭。

此時國二女孩還不清楚該女與邱男的關係，待王男要求邱男自己向女孩說明，女孩了解後也開始淚如雨下，現場氣氛宛如八點檔劇情，王元照說，這是他處理過最離譜的事件。

事後在王元照協助女孩家長向警方報案，也帶著邱男至警局報到，王說，當時邱男的表情仍一派輕鬆，彷彿不了解事情的嚴重性，忍不住提醒邱男，與幼年男女性交罪規定，對於未滿14歲之男女為性交者，可處3年以上、10年以下有期徒刑；14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑，希望他經過法律的制裁後不要再犯。

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