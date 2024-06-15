荒廢FB、IG！大票人狂盯「1款APP爆上癮」：滑到停不下來

▲一票網友滑Threads，彷彿有魔力，滑到停不下來。（圖／網友茉莉提供）

網搜小組／劉維榛報導

許多人改滑Threads發現貼近生活的趣事變多了！一名網友笑稱，他滑Threads真的停不下來，好奇是否大家也一樣？文章引發全場點頭，「看到大家發的各種有趣日常後就開始滑到停不下來了」、「用一個禮拜而已，睡前滑到不知道要睡覺了」；還有人分析，「無廣告、無圖、發文留言都偏真實」。

一名網友在《Threads》表示，雖然目前Threads取代不了IG，可是每當他滑Threads猶如上癮般，「真的停不下來，有沒有人也一樣？」

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文章曝光後，引來6000多人爆共鳴，「FB已死，IG剩下限動勉強可看一下下，Threads同溫層+河道乾淨+資訊充足，看得舒適」、「+1！IG荒廢了，臉書也漸漸不用了」、「我記得剛剛滑的時候天還亮著」、「看到大家發的各種有趣日常後就開始滑到停不下來了」、「上班有一半的時間都在滑這個」、「本來想說再滑一下就好，結果看時間一個小時過去了，說好要早睡的不是嗎」「我花在脆的時間超過IG」、「可以找到很多同溫層的人」、「用一個禮拜而已，睡前滑到不知道要睡覺了」。

無獨有偶，一名妹子也發文自嘲是IG重度使用者，結果改滑Threads後，「發現更停不下來...」求解Threads到底有什麼魔力？

就有人分析，「無廣告、無圖、發文留言都偏真實」、「沒廣告真的比較舒服」、「Threads比較能想講什麼就講什麼，而且也有人能回應」、「為什麼IG、FG都沒辦法這樣，這裡居然有魔力可以到處聊天」。