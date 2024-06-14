見過這樣的蔡英文嗎？　蹲在地板上拿牙刷處理家中牆壁污漬

▲前總統蔡英文身穿居家服趿著拖鞋，拿牙刷處理家中牆壁污漬。（圖／翻攝自Threads／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統蕭美琴昨日出席「2024台灣國際室內設計博覽會」一方面見證台灣的軟實力，另一方面，主辦單位請她提醒前總統蔡英文，昔日參訪時，曾告訴主辦單位「退休後要做室內設計」。對此，蔡英文今（14日）在Threads曬出兩張她拿牙刷處裡家中牆壁污漬的照片回應說，「退休後做室內設計，我還在努力中……。」

蕭美琴昨日受邀參加「2024台灣國際室內設計博覽會」，並表示，自己到場見證台灣軟實力的另一個專業領域，室內設計與時俱進，不但有傳統的實用、舒適兼美觀，現在又有智慧、綠色、節能、減碳、健康等元素納入，非常值得去瞭解。

此外，蕭美琴指出，室內空間不只是人要用到，貓狗的需求也很重要，她很高興看到展場把貓門的設計一併規劃。

▲副總統蕭美琴出席「2024台灣國際室內設計博覽會」。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

但主辦單位之一的陳榮譽理事長還請她提醒前總統蔡英文，四年半前蔡英文參訪的時候，有告訴主辦單位說，「退休後要做室內設計」。

蕭美琴也補充，她也相信蔡英文對貓狗的使用空間設計很有想法。不過此話一出，今（14日）釣出蔡英文的回應，「台灣的室內設計，真的很有實力，不過，退休後做室內設計，我還在努力中……。」

蔡英文進一步說明，至少先把家裡牆壁的污漬處理乾淨再說。蕭美琴見狀，也在蔡英文的Threads串文上打趣地說，看起來是有潛力的。

▲前總統蔡英文穿居家服趿著拖鞋處理家中牆壁污漬。（圖／翻攝自Threads／蔡英文）