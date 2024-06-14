以前狂發IG限動！為何出社會後「卻不太更新」　過來人曝原因

▲有些人出社會後，就不太發布IG限時動態。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人都會在社群網站上分享自己的近況，不過近日就有網友發文透露，畢業兩年以後，她發現以前的朋友好像都比較少更新IG限時動態了，而且會查看、回覆動態的朋友也漸漸變少，是因為大家出社會後都太忙了嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「大家出社會後會比較少發IG動態嗎」為標題發文，提到她還在讀大學時，身邊朋友幾乎每天都會在IG上發限時動態，分享生活點滴，更新的頻率很高；如今，他們已畢業兩年，而她就留意到，以前的朋友已經不太更新IG了，只有發生比較大的事情才會發布限時動態。

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不只如此，原PO也注意到，畢業之後，查看、回覆動態的朋友也變少了，以前隨便一篇動態都會有十幾個人回覆，但現在卻只有幾位特定的朋友會回應。因此她就想知道，是因為大家工作太忙？還是覺得日常生活的瑣事不需要分享？又或是社交活動已經不再是大家的重心了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「每天就是朝九晚五的固定無趣生活，是要發什麼」、「不只少發動態，連朋友的動態都懶得看了，覺得很無聊沒啥意義」、「畢業一年，朋友中有在工作的，發限動的頻率明顯下降」、「真正的友誼不會因為沒有發動態就流失」、「我反而是出社會之後才開始發限動，學生時期完全不碰任何社交軟體，可能是因為出社會才開始感到自由」。

也有網友指出，「我覺得算是價值觀的改變吧，學生時期多多少少都會發限動，部分人可能是為了獲得關注或是記錄，不過隨著年紀增長，可能會開始覺得一些事情自己拍照紀念就好，不必和大家分享」、「以前發文有一大部分是想博取關注、被羨慕，出了社會後反而不想比這些了，非常重視隱私，專注在過好自己的生活，而不是活在別人的評價裡」、「以前發限動，是想從中獲得朋友的讚嘆或安慰，隨著年紀漸長，看清了很多事情，你慢慢的發現，那些在限動和你互動熱絡的人，其實也不是真的在乎你。他們和你一樣，只是想從中得到一些自我價值」。