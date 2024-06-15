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店家沒問便當配菜！部落客「怒喊退錢」留1星負評：店早點收一收

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲店家先幫包好便當，讓客人超不爽 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

桃園某間便當店指出，某位IG有6千名粉絲的美食部落客來店內，買了2份便當共200元，因現金不夠先去領錢，員工也已將便當準備好，客人回來領便當時，抱怨員工沒有讓他選擇配菜，員工換了配菜後，又嗆說「以後不來了」，要求店家退錢，在Google留1星負評，「基本服務都不會，早點收一收」。

店家在臉書「爆料公社二社」發文，該名美食部落客購買2份便當，因忘記帶現金而去領錢，員工先將便當準備好，當部落客回到店裡，指責員工沒有讓他選擇配菜，大聲嚷嚷「我要選配菜不行嗎？」儘管員工已經將配菜換成他指定的項目，部落客的態度依然強硬，甚至嗆聲「我不買了，你敢不敢退我錢？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲客人怒留1星負評。（圖，下同／翻攝自FB爆料公社）

員工當下退錢，但部落客並未就此罷休，開始拍攝店家照片，並在Google評論上給予1顆星的負評，「早早收起來啦」，店家提醒其他業者，如果遇到這位部落客，要多多留意。

事後，該名部落客發出不自殺聲明，接受一切正常的批評指教，也檢討自己的行為，「基於事實的批評我都尊重並檢討，對於情緒控管不佳，我也對社會道歉，造成不好的示範」，但對於不理性的發言一律提告。

部落客表示，店家應該主動告知「要選菜」，還沒付錢卻已經把便當包好，「怎麼會當每個人都知道店家規則？」本來已經買單走人，但店家卻不斷教育客人，「還要跑來跟我說教幹嘛？我是你兒子？作為餐飲服務業，你們的SOP就是有問題，如果不檢討自己倒閉也是早晚的問題」。

對此，網友紛紛表示，「少做一個奧客可以多活幾年」、「那就看看他有多少實力吧」、「這態度我以為是600萬粉」、「真的是奧客欸，我也做餐飲業，遇到你這種的白眼都要翻到腳底板了」、「用6000粉絲霸凌，店家都沒有提告了，才被人講幾句就馬上提告」、「買便當買到要發不自殺聲明，真的是很有出息耶」。

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