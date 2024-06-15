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卡車輪胎爆炸！泰修車工「血肉模糊」爆頭亡　頭骨外露噴飛

▲▼輪胎爆炸！修車工遭噴飛「血肉模糊」慘死（圖／翻攝自khaosod）

▲修車工人當場死亡，頭骨外露倒臥血泊。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一間運輸公司14日替旗下一輛卡車更換輪胎時，竟發生輪胎爆炸意外，導致當時正在拆除輪胎的一名工人當場被砸死。根據目擊同事指出，爆開的金屬框砸中死者臉部，由於撞擊力道過大，他當場噴飛，而輪胎更是砸穿屋頂。

根據khaosod報導，泰國北欖府警方14日下午4時30分接獲通報稱，有一輛10輪卡車在進行輪胎更換作業時，輪胎突然爆炸，導致現場一名輪胎拆除工當場死亡。警方獲報後隨即趕往現場調查處理。

從事故現場照片可以看到一輛車牌號為89-3996的化學品運輸卡車停在公司大門口的停車場內，而40歲緬甸籍死者則是倒臥在輪胎旁的血泊中，他的右臉至眼球處有嚴重撕裂傷，頭部則出現開放性傷口，頭部顱骨外露。

死者的24歲同事表示，事發前，兩人一起來到這家公司替卡車更換輪胎，他先幫另一個新輪胎充氣，接著替死者負責安裝的右後輪充氣。充氣完後，死者便準備抬起輪胎裝上卡車，沒想到輪胎卻突然爆炸。

由於撞擊力道過大，輪胎的金屬框架砸中死者的臉部，將他整個人彈飛，當場死亡。同事推測，可能是因為輪胎的邊緣安裝不當才會導致輪胎爆炸，但是具體原因仍無法確定。

化學品運輸公司的員工則表示，當時有4名工人一起在現場更換卡車輪胎，但死者剛準備要安裝輪胎時，就發生爆炸，聲音非常大。另外，化學品運輸公司的36歲保全則說，輪胎爆炸後，邊緣的金屬片直接擊中死者的臉部，並將他的身體彈飛。

他聽到一聲慘叫，轉身就看到死者的臉已被炸得血肉模糊，而輪胎的金屬片甚至將附近的屋頂穿透。

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