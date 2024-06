泰男失去生命跡象20分鐘送醫　突「復活」一路狂跑3km返家

▲男子醒來之後拔掉手上的點滴,隨後離開救護車,一路跑3公里回家。(示意圖/視覺中國)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國素林府59歲男子普魯昂(Prueang Enmak)9日喝下2、3杯啤酒之後,在家中淋浴洗澡時昏倒,無生命跡象約20分鐘,經CPR搶救後送醫,沒想到他突然「復活」,光著腳一路狂跑3公里返家。

鏡報、Newsflare等報導,57歲妻子松巴特(Sombat Enmak)發現普魯昂昏倒之後立刻進行通報,當醫療人員趕過來的時候,發現家屬不論怎麼叫喚,普魯昂都沒有反應。經CPR搶救後,普魯昂一度睜開眼睛,但仍無反應,因此送醫接受進一步治療。

