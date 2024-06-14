泰男失去生命跡象20分鐘送醫　突「復活」一路狂跑3km返家

▲男子醒來之後拔掉手上的點滴，隨後離開救護車，一路跑3公里回家。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國素林府59歲男子普魯昂（Prueang Enmak）9日喝下2、3杯啤酒之後，在家中淋浴洗澡時昏倒，無生命跡象約20分鐘，經CPR搶救後送醫，沒想到他突然「復活」，光著腳一路狂跑3公里返家。

鏡報、Newsflare等報導，57歲妻子松巴特（Sombat Enmak）發現普魯昂昏倒之後立刻進行通報，當醫療人員趕過來的時候，發現家屬不論怎麼叫喚，普魯昂都沒有反應。經CPR搶救後，普魯昂一度睜開眼睛，但仍無反應，因此送醫接受進一步治療。

Moment 'dead man' revives in back of ambulance before running two miles homehttps://t.co/BwZVstBjU5 pic.twitter.com/Ph22qClbZm — Mirror World News (@MirrorWorldNews) June 13, 2024

已知普魯昂當日無生命跡象大約20分鐘，不過搭上救護車後，他突然從擔架上坐起、拔掉手上的點滴，接著衝下救護車。外傳他當時看起來很困惑，後來則是拒絕與救護人員溝通。

不只如此，他還一路狂跑3公里返家，期間設法避開救護車的司機等人，一度抓起木棍揮舞警告眾人不准靠近，因為他們沿路跟在普魯昂身後，不斷要求普魯昂停止奔跑。直到家人發現普魯昂之後，才成功讓他冷靜下來。

普魯昂事後坦言，當時滿腦子只想著回家，不想到醫院，所以才會一路跑回家，整個人筋疲力盡，根本不知道原來自己可以跑這麼遠。

普魯昂的病情與康復情況至今仍是個謎。根據妻子松巴特的說法，5年前也曾發生過類似狀況，普魯昂當時參加泰國傳統舞蹈活動期間沒了呼吸，但過沒多久就恢復正常。