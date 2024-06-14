百分之一的奇蹟！母象誕下龍鳳胎小象　泰國史上首例

▲這對龍鳳胎小象日前在泰國大城府的大象保護園區誕生。（翻攝X@Thenationth）

圖文／鏡週刊

大象在泰國被視為神聖的動物，近日在泰國中部，一頭母象誕下了一對龍鳳胎，據悉這是泰國史上第一例，堪稱是「百分之一的奇蹟」。

根據泰國《民族報》（The Nation）報導，36歲的亞州母象「朱莉」（Chamchuri）於8日凌晨在大城府的一個大象保護區誕下一對雙胞胎。保護區負責人里安彌潘（Laithong Rianmiphan）表示，朱莉先是生下一頭雄性小象，18分鐘後，朱莉再誕下一頭雌性小象，讓眾人相當驚喜。

▲象媽媽朱莉（右）生下了一對龍鳳胎，堪稱奇蹟。（翻攝X@Thenationth）

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，朱莉的飼育員（又稱「象夫」）起初認為，朱莉只會生一隻小象，當她分娩完雄象、大家在清理環境時，忽然聽到「碰」一聲巨響，這才發現朱莉又生了另一頭雌象。朱莉本身也被這個驚喜嚇到，陷入驚恐，一名象夫在安撫她的過程中，腿還骨折了。

根據「拯救大象組織」（Save the Elephants）資訊，母象生下雙胞胎的機率只有1%，而生下龍鳳胎更為罕見。獸醫米潘（Lardthongtare Meepan）本身也是擁有雙胞胎的母親，當他們將第二頭小象拉離母象時，小象站了起來，所有人都激動歡呼，因為這真的是一個奇蹟。

▲母象生下雙胞胎的機率只有百分之一，生下龍鳳胎更為罕見。（翻攝X@Thenationth）

▲小象相當可愛。（翻攝X@Thenationth）

腿部骨折的象夫索姆萬（Charin Somwang）則說，通常新手象媽媽會試圖踢開小象，他擔心當時陷入驚恐的朱莉會傷到寶寶，所以奮不顧身擋在母象和小象之間。但他當下非常高興，完全沒發現自己受傷，也沒感覺到疼痛，直到送醫才發現自己腿骨折了。

據悉，這對龍鳳胎小象的爸爸是一頭名叫「賽恩」（Siam）的29歲公象，按照泰國習俗，龍鳳胎將在出生7天後命名。雄小象出生時體重80公斤，雌小象則是60公斤，比一般小象體重略輕，需要站在凳子上才能喝奶。目前遊客不斷湧入這座位於大城府的象園，期待看到這對龍鳳胎，象夫宋旺（Somwang）表示，每次看到象寶寶出生，都感到無比喜悅，無論是否為雙胞胎，象寶寶總是能帶來無限的歡樂。

▲人群為了龍鳳胎象寶寶，慕名而來。（翻攝X@Thenationth）

該象園表示，園內的象都是從街頭救來的，1989年泰國禁止在森林中伐木，這使得從事這行的大象和照護員失業，導致有些象被賣去表演雜技賺錢，即便2010年泰國禁止這種行為，但仍有案例發生。泰國目前用於旅遊的大象超過3千頭，數量比任何其他國家都多。而環保人士反對騎大象行為，因為這會給動物壓力，形同虐待動物。根據國際自然保育聯盟（IUCN）指出，由於人類盜獵、非法貿易和棲息地喪失，亞洲象已成為瀕臨滅絕的物種。



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