泰國榴槤正妹爆紅　甜美性感照曝光！鄉民看了超嗨指名光顧

▲泰國一名正妹賣榴槤的影像被上傳網路後爆紅。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國最近有一名「榴槤正妹」，因為賣榴槤的影像被上傳網路後而爆紅，讓許多網路鄉民慕名而來，甚至指名要去她的攤販買榴槤，還有更多鄉民直呼：「想買她身上那兩粒！」

據泰國《Sanook》報導，最近TikTok流傳一片段，就是這名「榴槤正妹」削榴槤、賣榴槤的美姿，引來許多網友關注。網友紛紛直呼：「想到她的攤販朝聖！」、「我只想買她身上那兩粒。」、「胸前那兩粒怎麼賣？一斤多少錢？」

▲榴槤正妹平時也有經營網紅路線。（翻自《Sanook》）

報導也指出，原來這名「榴槤正妹」平時也有在經營網紅路線，所以她的社交平台上，釋出不少性感照。此外，由於這位榴槤正妹的攤販，經常在曼谷湯布里大學（Bangkok Thonburi University）前擺攤，因此在該間大學內她也小有名氣。



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