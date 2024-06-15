宣導禁菸區？北市要罰柯建銘室內抽菸　蔣萬安合體邰智源拍拒菸廣告

▲台北市長蔣萬安與藝人邰智源合體拍攝拒菸廣告 。（圖／翻攝自Instagram／蔣萬安）



記者陳家祥／台北報導

藝人邰智源去年質疑中正紀念堂竟然設置「吸菸區」，痛批北市府太荒謬、破壞環境，但事後經提醒才知道搞錯對象，因中正紀念堂為文化部所管轄非地方政府。而市長蔣萬安也因此與邰智源結緣，邀他擔任北市的「拒菸大使」，2人昨合體拍攝廣告宣傳影片，蔣透露，拍攝過程非常愉快，希望屆時影片出爐後大家好好欣賞。

蔣萬安說，昨天拍得很愉快，因為邀請邰哥擔任北市拒菸大使，昨天就是宣導影片的開拍，它是一個戲中戲，「我是導演，邰哥的臨場反應還有綜藝哏都非常專業而且非常到位，整個過程非常愉快，屆時影片出來希望大家好好欣賞」。

媒體追問，是否想要多宣導不能抽菸的地方，因為民進黨立法院黨團總召柯建銘在立院抽菸？蔣萬安說，衛生局有收到相關檢舉，也已經發函依照規定要求被檢舉人在7天內做說明陳述意見，「我們就是依程序規定來辦理」。

立法院民進黨團總召柯建銘5月時才被檢舉在立法院的行政院長休息室抽菸，本月13日上午再被抓包於朝野協商時，走出會議室在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下，遭國民黨台北市議員柳采葳向台北市衛生局檢舉。

台北市衛生局健康管理科科長林雪蘭受訪時指出，13日下午有收到檢舉案，檢舉內容也有提供畫面，這部分會依照程序發文請柯建銘陳述意見，書面陳述或本人來陳述都可以，如果來得及今天就會發文，若違法屬實，後續可依《菸害防制法》裁罰2千到1萬元。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）