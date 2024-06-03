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川普被判重罪「恐流失10%選票」　路透點出關鍵少數：撼動大選

▲▼ 川普封口費案受審首日忍不住打瞌睡。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普因為封口費案在紐約出庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普（Donald Trump）被判重罪罪名成立之後，1/10共和黨選民表示，他們投給前總統的可能性降低了。路透社指出，美國總統大選的勝負，往往取決於搖擺州的成敗，因此即使只有少數選民改變心意，仍可能產生巨大影響。

路透社/易普索5月30至31日調查美國各地2556名成人後，公布了最新民調結果。數據顯示，在川普因為封口費案被判重罪罪名成立後，10%共和黨選民投票支持前總統可能性降低了，56%共和黨選民表示此案不影響自己的投票意向，甚至多達35%直言更有可能支持川普。

路透社指出，對於川普而言，失去1/10共和黨人選票的可能性，比起超過1/3的共和黨鐵桿支持者更具重大意義，因為不論定罪與否，後者的許多人都會投給他。距離大選還有5個多月，從現在至11月5日之間，恐怕還會發生很多變化，不過一些共和黨戰略家認為，川普定罪的消息，對於選民的想法影響不大。

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普成為美國史上首位刑事受審被定罪的前總統。（圖／路透）

同一份民調也顯示，拜登與川普依然勢均力敵。在假設情境題目中，如果今天就是大選，41%選民會投給拜登，39%選民將支持川普，另外20%選民尚未決定、傾向投給第三個黨派的候選人、或者根本不會投票。

川普涉嫌於2016年總統大選前，指使私人律師柯恩（Michael Cohen）向A片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，換取她不對外曝光兩人10年前的性事。

支付封口費的行為本身並不違法，但川普被指控，將這筆款項列為柯恩的法律服務費，作為選舉開支報銷，因此面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控。曼哈頓陪審團5月30日裁定罪名全數成立，法官預計7月11日宣布量刑，但川普堅稱針對自己的所有指控都具有政治動機，預料將會提出上訴。

川普被定罪「要去坐牢嗎？」　紐約法律教授分析可能性

 
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