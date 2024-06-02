中捷案又見詐騙　假帳號2年前PO文疑露餡...自曝本名+良民證

▲化名為Chen Mie的不肖分子昨日謊稱是中捷案傷者家屬，向民眾討錢，該帳號2年前曾發文自曝本名、良民證。（圖／翻攝臉書）



記者許權毅／台中報導

中捷隨機砍人案2名傷者都已經出院，昨日卻有不肖分子盜用一名黃女的頭像，在爆料公社向網友討要醫藥費。對此，台中市政府火速出來澄清是詐騙，被盜用的黃女也發文喊冤。記者實際查看Chen Mie帳號，發現她2022年曾在外送社團發文，自行揭露本名為吳姓女子，還附贈上良民證，居住地應為台南。

實際查看該帳號，已經有民眾進入留言區洗版「按怒」，還有人直接在可留言貼文下說「她盜用我朋友」、「詐騙！」等語。此外，該帳號2022年底在臉書社團「UberEats司機討論區（台中）」發文，疑似是要申請外送員資格遇到難關，向其他外送員尋求幫忙，不過，發文內容將手機畫面截圖，可清楚看見「盜用詐騙者本名」。

▲該帳號在2022年疑似不會申請外送員資格，在臉書社團發文求救，結果自爆身分資料。（圖／翻攝臉書社團）



經查看，該帳號所截下的本名為一名吳姓女子，所附上的良民證可見「台南市政府警察局」、「方仰寧」等字，依此推測吳女應是2022年居住在台南。不過，該帳號內容真真假假都有，是否為盜用者本尊仍需待警方追查，詳細情況台中市警方專案小組已經掌握，積極追查詐騙者身分中。

▲中捷案震驚社會，卻被不肖人士盯上，趁機詐騙 。（圖／台中市議員陳俞融提供）



警方表示，依據《社會秩序維護法》，如散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；依據《刑法》，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。