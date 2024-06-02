　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中捷案又見詐騙　假帳號2年前PO文疑露餡...自曝本名+良民證

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲化名為Chen Mie的不肖分子昨日謊稱是中捷案傷者家屬，向民眾討錢，該帳號2年前曾發文自曝本名、良民證。（圖／翻攝臉書）

記者許權毅／台中報導

中捷隨機砍人案2名傷者都已經出院，昨日卻有不肖分子盜用一名黃女的頭像，在爆料公社向網友討要醫藥費。對此，台中市政府火速出來澄清是詐騙，被盜用的黃女也發文喊冤。記者實際查看Chen Mie帳號，發現她2022年曾在外送社團發文，自行揭露本名為吳姓女子，還附贈上良民證，居住地應為台南。

實際查看該帳號，已經有民眾進入留言區洗版「按怒」，還有人直接在可留言貼文下說「她盜用我朋友」、「詐騙！」等語。此外，該帳號2022年底在臉書社團「UberEats司機討論區（台中）」發文，疑似是要申請外送員資格遇到難關，向其他外送員尋求幫忙，不過，發文內容將手機畫面截圖，可清楚看見「盜用詐騙者本名」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲該帳號在2022年疑似不會申請外送員資格，在臉書社團發文求救，結果自爆身分資料。（圖／翻攝臉書社團）

經查看，該帳號所截下的本名為一名吳姓女子，所附上的良民證可見「台南市政府警察局」、「方仰寧」等字，依此推測吳女應是2022年居住在台南。不過，該帳號內容真真假假都有，是否為盜用者本尊仍需待警方追查，詳細情況台中市警方專案小組已經掌握，積極追查詐騙者身分中。

▲中捷案震驚社會，卻被不肖人士盯上，趁機詐騙 。（圖／台中市議員陳俞融提供）

警方表示，依據《社會秩序維護法》，如散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；依據《刑法》，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

ET快訊
全台不到百隻！埃及聖䴉「清零」最後一哩路　發布通緝
台北正妹生日趴遭多人性侵…下體驗出2男DNA
孫安佐砲轟孫鵬！精神醫建議「先做1件事」：他需要幫助
快訊／舞台鋼架突倒塌！黃埔活動2傷1人頭部濺血
「我們沒總統只有鬥雞」　李艷秋細數賴清德爭議嘆：無能又剛愎
快訊／乩身廟前走陣　突倒地死亡
艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！身高逼近184…夫妻淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

正妹生日趴吸笑氣遭多人侵犯…驗出2男DNA　他全擔卻獲判無罪

台中賓士C300迴轉沒排隊　失控撞分隔島！滿地零件碎片

快訊／黃埔建軍百年活動舞台鋼架突倒塌！2人受傷1人頭部濺血　

超商偷睫毛膏被盯上！警上門搜出毒品逮3男　女躲車內被揪出

女模會館「小門」後有貓膩！警穿越辣妹群攻頂抓賭客　28人被逮

40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

快訊／台中公園日月湖驚見浮屍　身份待查

快訊／嘉義民宅火警！男「80%燒燙傷」離奇頂樓墜落　多處骨折

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

正妹生日趴吸笑氣遭多人侵犯…驗出2男DNA　他全擔卻獲判無罪

台中賓士C300迴轉沒排隊　失控撞分隔島！滿地零件碎片

快訊／黃埔建軍百年活動舞台鋼架突倒塌！2人受傷1人頭部濺血　

超商偷睫毛膏被盯上！警上門搜出毒品逮3男　女躲車內被揪出

女模會館「小門」後有貓膩！警穿越辣妹群攻頂抓賭客　28人被逮

40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

快訊／台中公園日月湖驚見浮屍　身份待查

快訊／嘉義民宅火警！男「80%燒燙傷」離奇頂樓墜落　多處骨折

重啟軍事合作！日韓防長達成協議　防止再度發生「雷達照射風波」

2024Q1全球黃金儲備國排名　美國居首、台灣名列第12

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

陸砍ECFA！謝金河喊「台灣不會怎樣」點1問題更大：石化業都賠錢

傅崐萁預告2兆花東交通三法一定過　王定宇：心夠黑真敢害台灣

湖人留住今年17順位有利選詹皇之子？洛城去年17號新秀存在感超低

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

懶惰汪拒絕散步　遛狗員上門「牠衝回床裝睡」眼睛閉緊不動

愛河龍舟嘉年華！48位正妹啦啦隊員3天輪番「飄香」拚人氣

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

新北女運將頭遭電尾門夾住　無心跳送醫搶救

3寶爸持刀搶劫路人！得手後下跪道歉

體育生偷拍多女　家長控知名高中淪「校園版N號房」

台中廟會陣頭7惡少　圍毆國中生搶走3.5萬現金

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

校園版N號房！體育生偷拍多女　導師：妳就當惡夢一場

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

女業務賣男性內褲　約談生意「車上遭性侵」

正妹生日趴遭多人侵犯！他全擔卻獲判無罪

Dcard認識「靈學老師」是狼！女大生遭侵犯

即／嘉義民宅火警！男「80%燒燙傷」離奇頂樓墜落

更多熱門

相關新聞

彰化女入「謝金河」群組被洗腦　50萬險泡湯

彰化女入「謝金河」群組被洗腦　50萬險泡湯

彰化有名中年女子加入「謝金河股市投資群」LINE群組，拿出50萬元投資，雙方約在超商面交，卻被眼尖的民眾發現，有疑似詐騙車手出現，報警逮人，狡猾的車手一看到身旁有人，立即3度更換地點，最後約定在女子家中取款，還是被員警逮捕，警詢後將依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

謊稱中捷案受害者討醫藥費　「頭貼本人」喊冤

謊稱中捷案受害者討醫藥費　「頭貼本人」喊冤

遊戲點數淪洗錢溫床　法制局籲修法補破網

遊戲點數淪洗錢溫床　法制局籲修法補破網

自閉症語言障礙適用中醫治療！4歲男童首次療程就開口

自閉症語言障礙適用中醫治療！4歲男童首次療程就開口

台中廟會陣頭7惡少　圍毆國中生搶走3.5萬現金

台中廟會陣頭7惡少　圍毆國中生搶走3.5萬現金

關鍵字：

台中中捷詐騙帳號假帳號砍人良民證

讀者迴響

熱門新聞

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐爆「在台灣遭大卡車蓄意謀殺」

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！「被綁床上6天」

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面