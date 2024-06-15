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全國半程馬拉松開跑　「警察廟紀念帽」加持選手成績優異

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑」活動，由潮州警分局與潮州警友辦事處共同舉辦，今年跳脫以往的捐血活動，而是舉辦青春活力的馬拉松路跑活動，共有1182人參賽，其中警職人員就有362人次、外籍選手14名，可見國人對於戶外活動的喜愛，每位與賽選手都可獲得全台唯一警察廟紀念帽，CP值超高，也祈求這次活動的圓滿順利及轄區治安、交通的平安。

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次推出警察廟紀念帽的概念出自於埔鹽順澤宮的冠軍帽，意味著有神奇的運氣讓選手能締造佳績，更希望轄區治安平穩、交通順暢；為讓活動添增氣氛開跑後由交通隊支援大型重機車作前導開路、會場也有警察娃娃波波及莉莉會場為所有選手加油打氣。

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

選手返回會場後由潮州警所長自組的A005搖滾樂團為選手及現場觀眾演唱3首流行歌曲放鬆情緒，吸引人潮後當然免不了工商服務穿插交通安全、反詐及婦幼安全等各式宣導，讓所有人身心靈都能有所收穫。

潮州分局長林明波特別感謝地方各界的支持與協助，使這次路跑活動辦得如此成功，亦鼓勵所有警察同仁持續、適度、規律性的運動可以維持好的體能狀態，也能抒發情緒，又能減重，對於身體健康、心理調適很有幫助。

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潮州警分局馬拉松埔鹽順澤宮警察廟紀念帽

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