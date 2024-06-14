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慶祝警察節！屏東潮州半程馬拉松賽　交通管制路線出爐

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑活動，管制路線出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑活動，管制路線出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝113年警察節，潮州警分局、屏東縣警察之友會潮州辦事處、潮州慢跑協會及國立潮州高中共同舉辦「2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑活動」，於15日凌晨4時起至同(15)日10時止開跑，警方在潮州高中周邊道路進行交通管制，限制車輛進入，籲請民眾避開管制時段並利用替代路線行駛。

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑活動，管制路線出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024戀戀潮庄慶祝警察節全國半程馬拉松路跑活動，管制路線出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局表示，6月15日路跑活動舉辦當天適逢週休假日，為維護道路交通安全與暢通及參與活動選手安全，禁止車輛進入路段與管制時間、替代行駛路線如下：
一、禁止車輛進入路段與管制時間：
(一)潮州鎮中山路與四維路口至中山東路與朝昇東路口。
(二)潮州鎮愛國路與朝昇東路口至永安路與朝昇東路口。
(三)潮州鎮四維路與長興路口至四維路與中山路口。
(四)管制時間：113年6月15日4時30分起至8時30分止。這些管制車輛只出不進，並視當日活動辦理狀況，提早結束管制。

籲請用路人可行駛潮州鎮愛國路、長興路、敦化路、永安路、朝昇東路等替代道路。

警方呼籲，道路管制期間請遵從指揮，並多利用替代路線行駛，節省寶貴時間。另活動期間將加強沿線交通疏導及違規停車取締，請參與活動選手依主辦單位提供之停車資訊(路段與地點)停放車輛，以維護交通安全與順暢。

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