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波音、空巴客機爆使用「仿冒鈦金屬」零件　美FAA展開調查

▲▼波音787夢幻客機（787 Dreamliner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 波音787夢幻客機系列。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

飛機製造商波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）傳出在製程中使用仿冒鈦金屬，來源是一家知名度不高的中國廠商，提供造假的成分證明文件，引發對飛機結構安全性的憂慮，美國聯邦航空總署（FAA）正著手調查。

綜合《紐約時報》及《衛報》，向波音提供機身、向空巴提供機翼的供應商「勢必銳」（Spirit）發現鈦金屬出現腐蝕造成的孔洞後，與FAA合作展開調查。FAA聲明指出，目前正調查問題嚴重性，試圖確認使用這些材料對飛機的短期及長期安全影響，但仍不確定有多少飛機使用這些零件。

鈦是航空航太供應鏈中重要成分，用於製造飛機起落架、葉片和渦輪盤。據3名知情人士透露，使用仿冒鈦金屬製零件的飛機生產於2019至2023年間，其中包括波音737 Max、787夢幻客機（787 Dreamliner）及空巴A220系列，尚不清楚這些飛機由哪些航空公司所有、有多少仍在服役。

勢必銳公司官員透露，有問題的鈦已被用於各種飛機零件，例如波音787夢幻客機客艙艙門、貨艙艙門及一個連接引擎與機身的零件，在737 Max和空巴A220則用於一個保護連接引擎和機身的零件免受高溫影響的隔熱罩。

波音和空巴都聲稱，目前為止對相關零件的測試未發現任何問題。波音指出，飛機製程中使用的鈦金屬大多是直接採購，因此大部分供應商未受影響，且為確保合規，交付前會移除飛機上所有受影響的零件，認為「現役機隊可以繼續安全飛行」；空巴也堅稱，「A220適航性完好無損」。

勢必銳表示，該公司正試圖追查鈦金屬來源，也正確認雖證明文件造假，其鈦金屬是否符合安全標準，以及以該材料製造的零件在結構上是否足夠安全，可滿足飛機的預期壽命，為防萬一若有必要，也正了解移除及更換問題零件最有效的方法。

整個航空業因今年1月一架波音737 Max 9客機發生飛行中艙門脫落的事件，正受到當局嚴密審查。而波音4月向FAA通報，787夢幻客機（787 Dreamliner）系列機翼檢查紀錄可能造假，部分必要檢查項目被跳過，需要重新檢查仍在生產中的飛機，5月30日向FAA提交一份計畫書，概述將如何改善安全，並承諾每周和FAA開會。

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