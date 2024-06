力抗SpaceX！波音「星際飛機」載人首航　 與國際太空站成功對接

▲波音太空船「星際飛機」(Starliner)與國際太空站成功對接。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社華盛頓6日綜合外電報導

美國航太巨擘波音公司(Boeing)的太空船「星際飛機」(Starliner)首度載人上太空,6日與國際太空站(ISS)安全對接,完成證實太空船適航性的重要考驗。

這項成就也強化波音面對億萬富豪馬斯克(Elon Musk)旗下「太空探索科技公司」(SpaceX)的競爭力。

▲星際飛機在佛州成功升空。(圖/路透)



路透社報導,太空船稍早失去幾個導引控制噴射推進器,有一部分是推進系統氦氣洩漏所致,儘管如此,還是完成這次對接。美國國家航空暨太空總署(NASA)和波音公司表示,氦氣洩漏應該不會影響任務。

全名為「星際飛機CST-100」(CST-100 Starliner)的太空船載著NASA資深太空人魏勒摩爾(Barry "Butch" Wilmore)和威廉斯(Sunita "Suni" Williams)。

Hugs all around! The Expedition 71 crew greets Butch Wilmore and @Astro_Suni aboard @Space_Station after #Starliner docked at 1:34 p.m. ET on June 6. pic.twitter.com/wQZAYy2LGH