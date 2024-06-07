　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

力抗SpaceX！波音「星際飛機」載人首航　 與國際太空站成功對接

▲▼美國航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）與國際太空站成功對接。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音太空船「星際飛機」（Starliner）與國際太空站成功對接。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

美國航太巨擘波音公司（Boeing）的太空船「星際飛機」（Starliner）首度載人上太空，6日與國際太空站（ISS）安全對接，完成證實太空船適航性的重要考驗。

這項成就也強化波音面對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）的競爭力。

▲▼美國航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）在佛州成功升空。（圖／路透）

▲星際飛機在佛州成功升空。（圖／路透）

路透社報導，太空船稍早失去幾個導引控制噴射推進器，有一部分是推進系統氦氣洩漏所致，儘管如此，還是完成這次對接。美國國家航空暨太空總署（NASA）和波音公司表示，氦氣洩漏應該不會影響任務。

全名為「星際飛機CST-100」（CST-100 Starliner）的太空船載著NASA資深太空人魏勒摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）。

▲「遠征71」（Expedition 71）太空站人員迎接魏勒摩爾與威廉斯。

太空船從美國佛州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射升空，歷經26小時飛行後，於美東時間下午1時34分（格林威治標準時間17時34分）在南印度洋上空約400公里處與ISS對接。

「星際飛機」形狀如橡皮軟糖，可重複使用。這艘太空船5日由波音與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合資事業「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）所製造的「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭送上太空。

ET快訊
大肚人「必吃3食物」猛刮內臟脂肪！　醫激推
日「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底
黃仁勳：我很累不要再問其他問題了　揭「台灣藏AI」1挑戰
台灣登山正妹「聖母峰前」16蹲　19秒片讓網友跪了
黃仁勳兒女「超狂經歷」起底！　進輝達前都待過1行業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

力抗SpaceX！波音「星際飛機」載人首航　 與國際太空站成功對接

「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底

她低頭走斑馬線「下秒撞公車」　監視器畫面引論戰：難怪出事

美調查AI大咖壟斷　華爾街日報：輝達疑涉反競爭

市場等候就業數據出爐　美股道瓊漲78點

SpaceX星艦第4度試射　依原定計畫濺落印度洋

拜登出席諾曼第登陸80周年紀念活動　強調美國「不會背棄烏克蘭」

英陸軍參謀長：世界大戰恐再現　應做好全民防衛準備

比爾蓋茲和巴菲特都有「這張卡」　麥當勞免費吃到爽

馬戲團強迫「母熊穿溜冰鞋」　牠暴怒攻擊馴獸師！孩童驚見這幕尖叫

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

肇逃畫面曝！台南女騎士新光三越前遭撞死　大貨車駕駛竟直直開走

力抗SpaceX！波音「星際飛機」載人首航　 與國際太空站成功對接

「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底

她低頭走斑馬線「下秒撞公車」　監視器畫面引論戰：難怪出事

美調查AI大咖壟斷　華爾街日報：輝達疑涉反競爭

市場等候就業數據出爐　美股道瓊漲78點

SpaceX星艦第4度試射　依原定計畫濺落印度洋

拜登出席諾曼第登陸80周年紀念活動　強調美國「不會背棄烏克蘭」

英陸軍參謀長：世界大戰恐再現　應做好全民防衛準備

比爾蓋茲和巴菲特都有「這張卡」　麥當勞免費吃到爽

馬戲團強迫「母熊穿溜冰鞋」　牠暴怒攻擊馴獸師！孩童驚見這幕尖叫

無限肉粽月！他見桌上早餐傻眼　3千人按讚參戰：已吃一周

背上的痣變成病逝愛犬「粉鼻子」　她刺青感動：想念時就戳一戳

創立近200年！金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

MEI MEI挺9月肚拍孕婦寫真！　「懷4寶只大肚」肌膚光滑巨美

郵輪賞澎湖花火！挪威奮進號6亮點開箱　270度海景酒吧、牛肉麵任吃

力抗SpaceX！波音「星際飛機」載人首航　 與國際太空站成功對接

台灣登山正妹「聖母峰前」16蹲　19秒片讓網友跪了

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底

小孟老師／6月7日星座運勢　魔羯想賺更多「機會來了」

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

遭大叔射後不理怒斬首！她殺人前跟爸練習SM

美調查AI大咖壟斷　華爾街日報：輝達疑涉反競爭

英陸軍參謀長：世界大戰恐再現

日本YAMAHA爆造假醜聞「1車款不能賣」

SpaceX星艦第4度試射　依原定計畫濺落印度洋

拜登：美國不會背棄烏克蘭

市場等候就業數據出爐　美股道瓊漲78點

她走斑馬線「下秒撞公車」　影片曝光引論戰

中32億頭獎　男領獎後繼續上班

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

學者：未來100年「AI消滅人類」機率高達99.9%

「正妹司令官」爆紅！　真實身分起底

男赴《不可能的任務》取景地　墜懸崖慘死

比爾蓋茲巴菲特都有這張卡！麥當勞免費吃

更多熱門

相關新聞

波音星際飛機佛州成功升空　首次載人上太空寫里程碑

波音星際飛機佛州成功升空　首次載人上太空寫里程碑

美國航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）5日在佛州成功升空，展開首次載人上太空的任務，NASA署長盛讚這是「航太未來的里程碑成就」。

波音星際飛機首載人　第4度延期

波音星際飛機首載人　第4度延期

波音「第3度延後」星際飛機首次載人飛行

波音「第3度延後」星際飛機首次載人飛行

新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷

新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷

即／新航客機遇亂流　死亡人數上升至2人

即／新航客機遇亂流　死亡人數上升至2人

關鍵字：

太空船波音星際飛機國際太空站

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

端午節逢「寡婦年」！民俗專家警告「別做1事」

不算熱量！醫靠「控糖」狠剷22公斤　飯前先喝2飲品

即／23:51花蓮縣近海規模4.6地震　最大震度3級

桃園將大停水！超過7萬戶受影響

更多

最夯影音

更多

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面