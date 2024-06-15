又是波音！客機9800公尺高空罕見「荷蘭滾」　175旅客上下狂搖

▲美國西南航空一架波音737 MAX 8日前飛行時突然發生荷蘭滾，所幸機師成功重新控制飛機。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國聯邦航空局（FAA）官員表示，西南航空一架航班編號WN746的波音737 MAX 8日前載客飛行時，突然在9800公尺高空出現罕見的荷蘭滾（Dutch roll），所幸機師後來成功重新控制飛機，讓飛機平安降落在加州奧克蘭，事件雖然未造成人員受傷，卻對飛機零件造成嚴重損毀，該客機目前正在接受維修。

綜合美國媒體報導，西南航空（Southwest Airlines）一架註冊編號N8825Q、航班編號WN746的波音737 MAX 8於5月25日載著175名旅客，準備從亞利桑那州鳳凰城飛往加州奧克蘭，不料過程中飛機在9800公尺高空中突然出現荷蘭滾，機尾開始偏航或左右搖擺，同時機翼也出現不規則搖擺情況。

所幸機師後續成功重新控制飛機，讓飛機平安降落在加州奧克蘭，事件雖然未造成任何人員傷亡，卻對飛機零件造成嚴重損毀，客機目前已經被送回波音埃弗里特工廠維修。事件發生後，美國聯邦航空局（FAA）、美國國家運輸安全委員會（NTSB）及波音公司火速合作展開調查。

美國聯邦航空局表示，機師一般都會接受相關的緊急應對訓練，現代飛機也都會裝設抗搖擺減震器（yaw damper）防止荷蘭滾發生，事件的發生原因仍待調查。三方12日初步調查報告指出，N8825Q為方向舵提供備用電源的電力控制單元（PCU）已經受損，至於是否有其他狀況仍在確認中。

針對這次事件，波音公司拒絕發表任何評論。西南航空只回應，正在配合美國聯邦航空局進行調查，並未透露事件細節。

▼荷蘭滾（Dutch roll）示意畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）