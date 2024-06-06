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波音星際飛機佛州成功升空　首次載人上太空寫里程碑

▲波音「星際飛機」在佛州成功升空。（圖／路透）

▲波音「星際飛機」在佛州成功升空。（圖／路透）

文／中央社

美國航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）5日在佛州成功升空，展開首次載人上太空的任務，NASA署長盛讚這是「航太未來的里程碑成就」。

路透社等媒體報導，這艘太空船全名為「星際飛機CST-100」（CST-100 Starliner），於上午10時52分從佛州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射升空。

波音與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合資事業「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）所製造的「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭，負責把這艘太空船送上軌道。

這架「星際飛機」搭載了太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams），兩人先前都有太空飛行經驗，此行任務是飛往國際太空站（ISS），預計停留約一週。

波音「星際飛機」先前試飛並未搭載真人，而是載著一個戴頭巾、名叫「蘿西」（Rosie）的假人，靈感來自二戰期間召募女性到軍需工廠工作的宣傳海報主角「鉚釘女工蘿西」（Rosie the Riveter）。

對於順利升空，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在社群媒體上恭喜波音、「聯合發射同盟」及NASA。他盛讚「星際飛機上了天堂」，並稱今日發射是「航太未來的里程碑成就」。

此前，「星際飛機」曾因為技術問題等原因，首次載人飛行多次喊停，歷經多年延宕，這次終於要把太空人送上國際太空站。

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