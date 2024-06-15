普丁要烏克蘭「放棄4州土地」才和談！　澤倫斯基怒斥：騙局

▲普丁表示，只要烏克蘭放棄加入北約、撤出俄軍佔領的東部4個州，俄軍就會立刻停火展開談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭和平峰會前夕，俄羅斯總統普丁表示，只要烏克蘭放棄加入北約、撤出俄軍佔領的東部4個州，俄羅斯就會立刻停火展開談判。烏克蘭則稱，提議根本是一場騙局。

根據BBC報導，普丁14日表示，在和平談判開始之前，烏克蘭必須放棄加入北約，且烏軍只要撤出俄羅斯佔領的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）以及札波羅熱（Zaporizhzhia）這4個州，俄羅斯也會隨即撤兵。

普丁說，「只要基輔宣布準備做出這樣的決定，我們這邊將立即下達停火和開始談判的命令，真的是立即。」

頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松與札波羅熱這4個州的面積合計10.9萬平方公里，約等於3個台灣大小，佔烏克蘭領土近五分之一。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）稱，這一提議是完全的騙局、對常識的侮辱。澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）形容，此提議如同「希特勒式」的最後通牒，「這和希特勒當時說的『給我一部分捷克斯洛伐克土地就到此為止』是同一回事。」

美國及北約則駁斥普丁提出的要求，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在北約會議結束時指出，「普丁占領、非法侵占烏克蘭主權領土，他無權告訴烏克蘭該怎麼做來實現和平。」

烏克蘭和平會議將於15日至16日在瑞士中部琉森（Lucerne）；拜登不會出席，而由副總統賀錦麗（Kamala Harris）與會。