以媒：黎巴嫩向以色列北部發射數枚反坦克飛彈

▲以色列北部與黎巴嫩接壤的邊境近期曾遭火箭彈攻擊。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

加薩走廊與以色列局勢持續緊張，根據《以色列時報》引述希伯來語媒體報導，數枚反坦克飛彈14日從黎巴嫩發射至以色列北部的梅圖拉市（Metula），據信造成一棟建築損壞並引發火災，但無人傷亡。然而，反坦克飛彈因軌跡難以預測且射程短，未能響起警報。

另據亞塞拜然媒體引述以色列公共廣播公司報導，「黎巴嫩向（以色列的）阿維維姆（Avivim）定居點發射了2枚反坦克飛彈，沒有造成任何傷亡，但引發了火災。

報導指出，以色列北部的謝莫納鎮（Kiryat Shmona）定居點響起警報後，在郊外發現了落在一處空地上的導彈。另外，梅圖拉市定居點則有5枚反坦克飛彈落在空曠開闊的地區，同樣未造成傷亡。

社交媒體上有消息稱，一枚導彈擊中梅圖拉市的一棟建築，導致有火災發生。《以色列時報》稱，由於反坦克飛彈沒有可預測的彈道，空襲警報器不會響起，加上射程距離也很短，這意味著在撞擊發生前可能沒有足夠的時間躲避。