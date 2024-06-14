守護巴黎奧運！法國打造「二戰後最大軍營」　可容納4500士兵

▲ 法國精銳警察部隊「黑豹特警隊」（RAID）在去年一場測試中乘充氣艇在塞納河上行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2024巴黎奧運將於7月26日開幕，法國當局為安置屆時負責保衛奧運安全的軍人，正以最快速度搭建二戰以來最大軍營，可容納數千名士兵。

《法新社》報導，巴黎東部一座曾經是露天遊樂場的廣場現已搭起一排排臨時營帳，可提供4500名士兵使用，預計工期僅有65天，創下最短紀錄。第一批士兵將於7月3日抵達，在13天後奧運開幕當天，將沿著6公里長的塞納河守衛開幕式，因塞納河一直是主要的安全疑慮焦點。

這座臨時軍營被命名為「阿蘭米蒙下士營」（Corporal Alain Mimoun Camp），阿蘭米蒙在18歲那年參軍，後來成為法國最偉大的運動員之一，曾在1948年、1952年及1956年奧運田徑及馬拉松項目中奪牌，於2013年逝世。

阿蘭米蒙下士營規模可能相當於納粹在法國土地上建造的營地，設備卻大不同，擁有WiFi和冷氣。軍官Philippe Pourque說明，這座軍營的條件幾乎勝過在海外戰區的部署，而這些設施對於確保士兵能夠安然度過奧運期間至關重要。

報導提到，這座軍營有如「城中之城」，一間房間最多可容納18名士兵，網路暢通，還有一間健身房及3間供應啤酒的酒吧，但不提供烈酒或葡萄酒。

據巴黎地區軍事指揮官阿巴德（Christophe Abad），對奧運安全最大的憂慮是恐怖主義威脅、無人機及示威抗議、網路攻擊。而士兵主要任務是巡邏，每次需背上約20公斤重的裝備巡邏20公里，一旦發生危機，必須在30分鐘內準備好出動。

本屆奧運將從7月26日持續至8月11日，期間將派出1.8萬名軍事人員提供安全保障，支援4.5萬名安全部隊成員、警察及憲兵，此外每天還動員1.8萬至2.2萬名私人保全。