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抓霸王車牌！6／20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

▲▼公路局今年要追繳4.3萬輛霸王車牌，截至6月已逮2.4萬輛。（圖／嘉義區監理所提供）

▲公路局今年要追繳4.3萬輛霸王車牌，截至6月已逮2.4萬輛。（資料圖／嘉義區監理所提供）

記者李姿慧／台北報導

車牌已被吊註又違規趴趴走的「霸王車」，因未定期驗車且無強制險，成道安「未爆彈」，公路局預計今年要追繳4.3萬輛「霸王車牌」，截至6月已逮2.4萬輛，6月20日起再攜手警方出招，黑名單將結合交通違規入案系統，只要「霸王車」一旦被警方取締超速或違停等交通違規，將得多繳一張3600到10800元罰單。

有民眾因違規或逾期未驗車，車牌已被註銷，不能行駛上路，卻依舊違規趴趴走，被稱為「霸王車」，由於「霸王車」未定期驗車，車況可能不佳仍上路行駛，加上沒有投保強制險，成為道路安全「潛藏未爆彈」，根據規定，若車牌號牌已遭註銷仍違規上路，可處汽車所有人3600元到10800元罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

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為遏止已受吊註銷牌照處分再違規上路行駛的霸王車問題，公路局表示，今(113年)目標要收繳4.3萬輛註吊銷牌照，截至6月已完成收繳2萬4737輛車之號牌，達成率57.53%，進度已超前。

▲▼公路局追繳霸王車牌。（圖／高雄區監理所提供）

▲公路局追繳霸王車牌，將結合交通違規入案系統一併開罰。（資料圖／高雄區監理所提供）

公路局表示，現行「霸王車牌」黑名單已結合地方停管單位系統，一旦發現路邊收費車輛為霸王車，系統將立即推播給追繳單位去稽查，此外，今年6月20日起還將有追繳新措施，公路局將會同內政部警政署精進交通違規入案系統，一旦霸王車行駛路上違規譬如超速、違停等，被警方舉發時可同步查出是「霸王車牌」黑名單。

公路局表示，一旦霸王車交通違規被取締，除原本交通違規罰單外，還將一併舉發使用註銷車牌上路，民眾會多收到一張罰單，車牌號牌註銷仍違規上路可罰3600元到10800元，當場攔查取締者，還可當場移置保管車輛及扣繳牌照。

▲▼公路局預計今年追繳4.3萬輛「霸王車牌」，目前已逮2.4萬輛。（資料圖／高雄市區監理所提供）

▲公路局今年要追繳4.3萬輛「霸王車牌」，目前已逮2.4萬輛。（資料圖／高雄市區監理所提供）

公路局表示，遭註銷牌照的車輛以逾期檢驗為大宗佔95%，為加強通知車主限期驗車，減少遭註銷號牌車輛，公路監理機關以多元方式通知車主。112年車輛指定定檢日為1月至9月間之逾期檢驗率為0.28%，較111年同期逾期檢驗率0.34%，共減少4249輛逾期檢驗車輛。

除6月20日起結合交通違規入案系統一併開罰外，公路局表示，過往為增加註銷號牌收繳，也透過民眾辦理監理業務、代檢廠驗車時、稽核汽車運輸業者時追繳，另也結合地方停管單位、警察單位與行政執行分署追繳。

公路局指出，各地公路監理機關結合地方停管單位、警察單位與行政執行分署，建立註銷號牌即時通報取締機制，停車管理員鍵入停車車號時，即時檢核註銷牌照黑名單，進而推播通知警察機關即時前往開單移置保管該車輛，光透過停車收費查獲並收繳註銷牌照數，去年就有3069輛，113年1月至5月也收繳註銷牌照數計1278輛。

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